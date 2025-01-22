Сотрудничество с Украиной имеет другую природу: Огрызко объяснил, чего ждать от указа Трампа о приостановке помощи на 90 дней. Видео

Президент США Дональд Трамп одним из своих первых указов в должности приостановил американскую помощь другим странам на 90 дней. В этот срок будет проведена проверка, соответствует ли оказание помощи политическим целям новой администрации. Для Украины в этот период очень важно поскорее сделать правильный "контршаг".

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Такое мнение в эфире OBOZ.UA высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины и экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Огрызко. Он сказал, что должны сделать украинские власти, чтобы не возникло проблем с помощью нашей страны.

Напомним, что накануне Марк Рубио, выступая в Сенате перед утверждением на пост госсекретаря, сказал, что у новой администрации есть много вопросов о помощи Украине. И что "будет проверен каждый доллар".

То, что касается военной помощи Украине, оно имеет совершенно иную природу, чем то, о чем говорит президент Трамп и тот же Рубио. И я бы сейчас на месте нашего правительства очень громко пригласил бы в Украину 10, 20, 120 инспекторов, которым бы сказал, дорогие наши американские друзья, вот вы нам снабжаете то и то, в год там набегает действительно приличная сумма. пожалуйста, наша бухгалтерия, смотрите все наши бумаги, смотрите все наши документы, любые моменты для вас открыты, мы не боимся никаких проверок, потому что мы знаем, что это идет на пользу Украине, что там ни копейка, ни один доллар не потерян. ", – сказал Огрызко.

По словам дипломата, это сразу снимет очень много вопросов.

"Потому что я вас убеждаю сейчас найдется немало голосов, которые будут кричать, что в Украине коррупция, что в Украине прячут какие-то сумасшедшие средства от этой помощи, что там перепродают оружие куда угодно и как угодно и так далее", – отметил эксминистр.

По мнению Владимира Огрызко, такой шаг нужно сделать как можно быстрее.

"Чем быстрее мы сделаем контршаг, тем меньше будет таких вещей, а значит, и сама помощь никоим образом не уменьшится", – заверил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Огрызко. считает, что Дональд Трамп является определенным шансом для Украины. По его мнению, об этом свидетельствуют даже первые указы, которые президент США подписал сразу после вступления в должность.