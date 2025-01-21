'Он не угроза, а шанс': Огрызко назвал скрытые преимущества президентства Трампа для Украины. Видео

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, как в силу внешних обстоятельств, так и в силу определенных черт своего характера, несет Украине определенный шанс. Об этом свидетельствуют даже его первые указы, которые он подписал сразу после вступления в должность.

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Такое мнение в эфире OBOZ.UA выразил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины и экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Огрызко. Он отметил, что указы Трампа "очень четкие и очень понятные" – именно в духе его обещания сделать Америку большой.

"Хотя некоторые из обозревателей говорят, что Трамп является угрозой, я думаю, что Трамп – это для нас шанс. Шанс почему? Он говорит о величии Америки и обещает повести США по этому пути к новой золотой эре в ее развитии. Если на этом пути он увидит, что Путин препятствует, то поверьте, ситуация для Путина станет абсолютно критической", – говорит дипломат.

Господин Огрызко напоминает, что Трамп уже "четко и ясно говорит о том, что продолжение войны для Путина – это самый плохой вариант". Аналогично и окружение американского лидера, причем "не только вчера, но и раньше" стали говорить о справедливом мире.

Избранный президент США обещал обещал украинцам мир так же, как и своим избирателям вернуть Америке величие. И теперь должен выполнить обещание в отношении Украины, потому что "его оппоненты, те же демократы, растопчут его до конца".

"Я думаю, что Трамп для нас действительно шанс, если мы объясним ему, что для того, чтобы стать великим американским президентом и войти в историю наравне с другими крупными американскими президентами, ему нужен не мир любой ценой, а справедливый мир ", – подчеркнул господин Огрызко.

Речь идет о мире с восстановленным международным правом, то есть "наказывающим агрессора".

По словам эксперта, ожидать встречи Трампа с российским диктатором в ближайшее время не стоит, потому что встречи на таком уровне являются "не началом, а завершением процесса". Сейчас возможен только телефонный разговор Трампа с Путиным.

"Поэтому мне кажется, что пока говорить о каких-то очень быстрых шагах не приходится. Программы урегулирования войны в Украине у американцев по состоянию на сегодняшний день нет. Поэтому очень важно, чтобы мы могли через разные каналы доносить им наше видение устойчивого и справедливого мира. И только после этого будет смысл американцам вести какие-то переговоры с россиянами", – отметил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Но американский лидер намекнул, что "прекрасно ладит" с российским диктатором и может встретиться и поговорить с ним в ближайшее время.

Известно, что Трамп уже поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в первые дни после инаугурации. Целью звонка является обсуждение их личной встречи в ближайшее время, чтобы попытаться найти путь к завершению войны в Украине.

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