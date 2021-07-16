Сотни жертв и разрушенные города. Что известно о смертельном наводнении в Германии. Фото

Из-за циклона "Бернд" и проливных дождей на западе Германии началось сильнейшее наводнение. Уже известно о 100 погибших, сотни числятся пропавшими без вести. В ожидании спасателей жителям сел приходилось по несколько часов сидеть на крышах своих домов.

Министерство обороны страны объявило режим военной катастрофы, а власти называют произошедшее "национальной трагедией". OBOZREVATEL собрал главное.

Именно так описал последствия ливней немецкий телеканал ARD. И это правда: села и города затоплены водой, завалены деревьями, машины плавают по дорогам, а улицы превратились в бурлящие реки. Это одно из крупнейших наводнений на памяти местных.

От затяжных ливней больше всего пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Сильные разрушения также есть в Бельгии и Нидерландах.

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Там вода нанесла огромный урон местной инфраструктуре: разрушены мосты и автобаны, подтоплены железные дороги, повреждены линии электропередач и связи. Тысячи людей пришлось эвакуировать, сотни тысяч домохозяйств остались без электроэнергии. Отдельные деревни оказались и вовсе отрезанными от сообщения из-за оползней и поврежденных дорог. В нескольких городах зафиксированы проблемы с водоснабжением.

Спасатели на вертолетах пытаются вытащить пострадавших из отдаленных от городов уголков – люди вынуждены забираться на крыши домов и ждать спасения там.

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет заявил, что такие погодные условия вызвало глобальное потепление. И подобные ситуации будут повторяться все чаще. "А это означает, что нам необходимо ускорить принятие мер по защите климата... потому что изменение климата не ограничивается одним государством", – отметил он.

Согласно последним данным, в результате катаклизма более 100 человек погибли, около 3500 человек госпитализированы, более тысячи человек пропали без вести. И это число постоянно растет.

В районе бедствия работают около 15 тысяч спасателей, военных и полицейских. Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы. Таким образом военные получат большую власть для ликвидации последствий.

"В качестве примера, руководитель подразделения на месте теперь может решить, предоставлять бронемашину для эвакуации, или военный грузовик, будет ли обеспечен генератор, когда он будет в наличии. Я думаю, что децентрализация очень важна в таких местах и также имеет решающее значение для успеха мероприятий", — отметили в ведомстве.

От рекордных ливней пострадала не только Германия. В соседних Бельгии, Франции, Швейцарии и Нидерландах также фиксируются разрушительные последствия стихии.

В Бельгии погибли двое мужчин, а 15-летняя девочка пропала без вести после того, как ее смыло водой. В городе Шофонтен почти 1800 человек были вынуждены эвакуироваться.

Наводнение также затронуло часть Швейцарии. В стране поднимается уровень воды в нескольких озерах. Метеорологи предупреждают, что в ближайшее время уровень воды будет стремительно подниматься. Власти уже эвакуировали городской зоопарк.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Белый дом выразила соболезнования всей стране и семьям, пострадавшим в результате стихийного бедствия.

"Здесь, в Вашингтоне, в эти часы, мысленно я рядом с жителями затопленных районов земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Я хочу выразить вам свою поддержку и солидарность. Мои европейские коллеги прислали мне множество сообщений о том, что там происходит. Они тоже выражают солидарность с Германией и предлагают нам помощь", – сказала она.

Американский лидер Джо Байден также отреагировал на потопы: "Я хочу выразить вам и народу Германии мои искренние соболезнования, а также соболезнования от имени американского народа — в связи с огромными человеческими жертвами и разрушениями".

В Еврокомиссии пообещали финансовую помощь для Германии. А Папа Римский заявил, что будет молиться за раненых и пропавших без вести.

"С грустью услышал о трагических последствиях катастрофических наводнений в Германии. Самые искренние соболезнования семьям жертв этой трагедии. Мы стоим рядом с нашими немецкими друзьями", – написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля на Закарпатье в Раховском районе спасатели ликвидировали последствия непогоды. В результате ливней затопило населенные пункты.