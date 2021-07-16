Сотни жертв и разрушенные города. Что известно о смертельном наводнении в Германии. Фото

Виталий Семченко
Виталий Семченко
Мир
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Сотни жертв и разрушенные города. Что известно о смертельном наводнении в Германии. Фото

Из-за циклона "Бернд" и проливных дождей на западе Германии началось сильнейшее наводнение. Уже известно о 100 погибших, сотни числятся пропавшими без вести. В ожидании спасателей жителям сел приходилось по несколько часов сидеть на крышах своих домов.

Министерство обороны страны объявило режим военной катастрофы, а власти называют произошедшее "национальной трагедией". OBOZREVATEL собрал главное.

"Одна ночь перевернула жизни многих людей"

Именно так описал последствия ливней немецкий телеканал ARD. И это правда: села и города затоплены водой, завалены деревьями, машины плавают по дорогам, а улицы превратились в бурлящие реки. Это одно из крупнейших наводнений на памяти местных.

От затяжных ливней больше всего пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Сильные разрушения также есть в Бельгии и Нидерландах.

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Последствия наводнения в Германии

Там вода нанесла огромный урон местной инфраструктуре: разрушены мосты и автобаны, подтоплены железные дороги, повреждены линии электропередач и связи. Тысячи людей пришлось эвакуировать, сотни тысяч домохозяйств остались без электроэнергии. Отдельные деревни оказались и вовсе отрезанными от сообщения из-за оползней и поврежденных дорог. В нескольких городах зафиксированы проблемы с водоснабжением.

Спасатели на вертолетах пытаются вытащить пострадавших из отдаленных от городов уголков – люди вынуждены забираться на крыши домов и ждать спасения там.

Последствия наводнения в Германии

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет заявил, что такие погодные условия вызвало глобальное потепление. И подобные ситуации будут повторяться все чаще. "А это означает, что нам необходимо ускорить принятие мер по защите климата... потому что изменение климата не ограничивается одним государством", – отметил он.

Пострадавших становится все больше

Согласно последним данным, в результате катаклизма более 100 человек погибли, около 3500 человек госпитализированы, более тысячи человек пропали без вести. И это число постоянно растет.

В районе бедствия работают около 15 тысяч спасателей, военных и полицейских. Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы. Таким образом военные получат большую власть для ликвидации последствий.

Последствия наводнения в Германии

"В качестве примера, руководитель подразделения на месте теперь может решить, предоставлять бронемашину для эвакуации, или военный грузовик, будет ли обеспечен генератор, когда он будет в наличии. Я думаю, что децентрализация очень важна в таких местах и также имеет решающее значение для успеха мероприятий", — отметили в ведомстве.

Бельгия, Франция, Швейцария и Нидерланды

От рекордных ливней пострадала не только Германия. В соседних Бельгии, Франции, Швейцарии и Нидерландах также фиксируются разрушительные последствия стихии.

В Бельгии погибли двое мужчин, а 15-летняя девочка пропала без вести после того, как ее смыло водой. В городе Шофонтен почти 1800 человек были вынуждены эвакуироваться.

Последствия наводнения в Бельгии

Наводнение также затронуло часть Швейцарии. В стране поднимается уровень воды в нескольких озерах. Метеорологи предупреждают, что в ближайшее время уровень воды будет стремительно подниматься. Власти уже эвакуировали городской зоопарк.

Реакция политиков

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Белый дом выразила соболезнования всей стране и семьям, пострадавшим в результате стихийного бедствия.

"Здесь, в Вашингтоне, в эти часы, мысленно я рядом с жителями затопленных районов земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Я хочу выразить вам свою поддержку и солидарность. Мои европейские коллеги прислали мне множество сообщений о том, что там происходит. Они тоже выражают солидарность с Германией и предлагают нам помощь", – сказала она.

Американский лидер Джо Байден также отреагировал на потопы: "Я хочу выразить вам и народу Германии мои искренние соболезнования, а также соболезнования от имени американского народа — в связи с огромными человеческими жертвами и разрушениями".

Меркель и Байден отреагировали на потом в Германии

В Еврокомиссии пообещали финансовую помощь для Германии. А Папа Римский заявил, что будет молиться за раненых и пропавших без вести.

"С грустью услышал о трагических последствиях катастрофических наводнений в Германии. Самые искренние соболезнования семьям жертв этой трагедии. Мы стоим рядом с нашими немецкими друзьями", – написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля на Закарпатье в Раховском районе спасатели ликвидировали последствия непогоды. В результате ливней затопило населенные пункты.

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