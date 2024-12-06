'Составляют все большую угрозу': глава Пентагона подписал новую секретную стратегию противодействия БПЛА

Министр обороны США Ллойд Остин подписал новую секретную стратегию по противодействию воздействию БПЛА. В Пентагоне заявили, что в настоящее время возможности беспилотных систем растут и представляют все большую угрозу для Соединенных Штатов и их союзников.

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Соответствующее сообщение 5 декабря обнародовала пресс-служба минобороны США. В информационном бюллетене отмечается, что благодаря развитию коммерческих инноваций и искусственного интеллекта, автономности и сетевых технологий беспилотные системы "кардинально меняют то, как военные и негосударственные субъекты достигают своих целей".

Противодействие последствиям БПЛА было приоритетом для Остина с момента его вступления в должность в 2021 году, заявил пресс-секретарь Пентагона на брифинге в четверг.

Новая стратегия укрепляет усилия, уже предпринимаемые Пентагоном на фоне растущей угрозы.

"Беспилотные системы, более известные как дроны, могут представлять как неотложную, так и постоянную угрозу для персонала, объектов и активов США за рубежом и все чаще на территории США", – сказал генерал-майор ВВС США Пэт Райдер.

Он добавил, что угрозы, представляемые БПЛА, "меняют способы ведения войн".

Новая стратегия основывается на других крупных инициативах Пентагона, включая создание Объединенного управления по борьбе с малыми БПЛА, Группы по интеграции истребителей и запуск инициативы Replicator 2, направленной на защиту от угроз, исходящих от малых воздушных систем.

Одной из задач стратегии является более глубокое понимание угроз БПЛА и повышение способности американских сил обнаруживать, отслеживать и характеризовать эти угрозы.

Другим аспектом стратегии является включение усилий и знаний по борьбе с БПЛА в существующую военную доктрину США, организацию, подготовку, материальные средства, руководство, личный состав, объекты и политику.

В рамках этой стратегии Пентагон также обязуется быстрее и в больших масштабах предоставлять адаптивные решения по борьбе с БПЛА, в том числе за счет более тесного сотрудничества с партнерами и союзниками США.

Кроме того, в рамках стратегии в Пентагоне признали "огромную разницу между низкой стоимостью разработки и развертывания БПЛА и высокой стоимостью, которую США в настоящее время тратят на то, чтобы победить эти системы".

В новой стратегии предусмотрено обязательство сократить дисбаланс.

По словам Райдера, стратегия позволяет Пентагону подходить к угрозе, исходящей от БПЛА, "комплексно, связно и целостно".

Как сообщал OBOZ.UA, 5 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что за 11 месяцев этого года его министерство направило на закупку БПЛА для украинского войска более 87 млрд грн. По словам руководителя Минобороны, качественные дроны и РЭБ вовремя и в нужном количестве критически важны для победы над врагом.

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