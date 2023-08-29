Сосед Лаврова и бизнес-партнер Абрамовича: в сети показали французскую виллу подсанкционного экс-сенатора РФ Малкина. Фото

В сети появились фото виллы Casa Ventura во Франции, на которой проживает бывший сенатор РФ Ефим Малкин, с 2018 года находящийся под украинскими санкциями. Он проводит время в роскошном доме с большим бассейном и видом на набережную.

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Фото виллы в соцсети X, ранее известной как Twitter, опубликовал Игорь Сушко. "Российский мафиозный миллиардер Ефим Малкин, бывший сенатор России, сосед Сергея Лаврова в Москве и мафиозный партнер Романа Абрамовича находится под санкциями Украины с 2018 года. Вот его вилла Casa Ventura в Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция", – написал он.

На сайте компании Quintessentially Travel, занимающейся организацией роскошного отдыха на заказ, сказано, что вилла Casa Ventura "имеет отличное расположение на побережье Французской Ривьеры и является идеальным местом для развлечений и отдыха". В доме есть семь спален, бассейн и джакузи, спа и оздоровительные комнаты, в том числе сауна и хаммам.

"Гости могут наслаждаться лучшим из элегантных садов, окружающих отель, в полной конфиденциальности. Вилла, вдохновленная французскими винными пещерами, имеет собственный винный погреб со столиком сомелье и широким ассортиментом шампанского и вин, которые гости могут продегустировать", – сказано в сообщении.

По данным российских СМИ, Ефим Малкин проводит на Лазурном берегу Франции каждое лето и бархатный сезон. Он также владеет имением под названием "Либексио", состоящим из двухуровневой виллы, бассейна и гаража. Его Малкин приобрел за 7 миллионов евро лично на себя в 2008 году, когда еще был членом Совета Федерации РФ.

На этом участке Малкина сейчас ведутся масштабные строительные работы. Именно поэтому партнер Абрамовича проживает на вилле Casa Ventura, которую арендует за 200 тысяч евро в месяц. Также он берет в аренду яхты за сотни тысяч евро.

Российский бизнесмен Ефим Малкин был представителем Чукотского автономного округа при правительстве России, а в 2001 году стал членом Совета Федерации РФ от Чукотского автономного округа и был им до 2015 года. В 2013 году Малкин стал самым богатым сенатором от Чукотки, задекларировав доход более чем в миллиард рублей.

Также он входит в команду Романа Абрамовича и является акционером компании крупнейшего производителя мяса "Продо" и владельцем 80% пакета акций компании "Дальнее" (фирма владеет Южно-Сахалинской рыболовной фирмой "Поронай").

Как сообщал OBOZREVATEL, соучредитель "Яндекса", российский миллиардер Аркадий Волож попросил Европейский Союз (ЕС) снять с него санкции. Они были наложены после начала полномасштабного вторжения войск страны-террористки РФ в Украину.

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