Страны НАТО призвали Россию выполнить свои обязательства по новому договору о ядерном оружии. РФ должна посодействовать проведению инспекций по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) на своей территории и вернуться к участию в органе по реализации Договора – ДКС.

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Об этом сказано в заявлении Альянса, опубликованного на официальном сайте. Там указали, что союзники согласны с тем, что новый договор о СНВ способствует международной стабильности, ограничивая стратегические ядерные силы России и США.

В связи с этим в организации с обеспокоенностью отметили невыполнение Россией обязательств по Новому договору о СНВ.

В заявлении подчеркнули: отказ России созвать сессию Двусторонней консультативной комиссии (ДКК) в сроки, установленные договором, и содействовать инспекционной деятельности США не позволяет Штатами осуществлять важные права по Договору и подрывает их способность адекватно проверять соблюдение Россией основных ограничений Договора.

"Союзники по НАТО продолжают рассматривать эффективный контроль над вооружениями как существенный вклад в достижение наших целей в области безопасности. Новый договор о СНВ отвечает интересам национальной безопасности всех государств, включая союзников по НАТО", – заявили в Альянсе, подчеркнув, что невыполнение Россией своих обязательств подрывает жизнеспособность нового Договора о СНВ.

Напомним: ранее в Госдепе США заявили, что Россия не допускает инспекцию США на свои ядерные объекты. Тем самым она нарушает ключевой договор о контроле над ядерными вооружениями с Белым домом.

Отказ государства-террориста представляет угрозу для жизнеспособности американо-российского контроля над оружием массового поражения. Кроме того, страна-агрессор не выполнила обязательство по данному соглашению, не созвав заседание Двусторонней консультативной комиссии в установленные сроки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– переговоры США И РФ должны были состояться в Египте в конце ноября прошлого года, однако их внезапно отменили. США обвинили в этом Россию. В частности, представитель Госдепартамента заявил, что решение было принято РФ в одностороннем порядке;

– на следующий день Москва переложила на Вашингтон ответственность за срыв переговоров. В Кремле обвинили США в деградации российско-американских отношений.

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