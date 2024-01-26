Соглашение о финансовой помощи Украине и Израилю 'нежизнеспособно', – спикер Джонсон

Так называемое двухпартийное соглашение в Сенате США по объединению законопроектов касаемо мер контроля на границе с помощи Украины и Израиля не будет поддержано законодателями. Оно будет нежизнеспособно уже по прибытии в Палату представителей.

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Так считает спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Он направил письмо коллегам, в котором заявил, что у соглашения нет шансов на поддержку.

Сенаторы, ведущие переговоры об этом соглашении, еще не обнародовали текст своего законопроекта. Однако Джонсон ссылается на "слухи о содержании законопроекта".

"Я хотел бы предоставить краткую информацию о дополнительном пакете помощи и границам, поскольку Сенат, похоже, не может достичь никакого согласия. Если слухи о содержании законопроекта правдивы, то он все равно был бы мертвым уже по прибытии в Палату представителей", – отметил Джонсон в своем письме.

Хотя содержание соглашения остается неизвестным, его также раскритиковали республиканцы. Впрочем, похоже, что они не прочь договориться. Так, вероятный кандидат в президенты США Дональд Трамп уже назвал законопроект "политическим подарком демократам".

Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что следующие несколько месяцев будут иметь критическое значение для защиты Украины от российской агрессии. Поэтому он призвал американский Конгресс срочно одобрить президентский запрос о дополнительном финансировании для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Байден согласился на усиление иммиграционной политики, чтобы обеспечить помощь Украине и Израилю. Именно поэтому в Сенате начали готовить соглашение, которое ограничит возможность мигрантов подавать прошение об убежище.