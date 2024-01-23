Байден и Сунак обсудили дальнейшую помощь Украине: о чем договорились

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и глава правительства Великобритании Риши Сунак в понедельник, 22 января, провели переговоры относительной войны в Украине. В первую очередь лидеры стран обсудили, как можно помочь украинскому государству в его борьбе с полномасштабным вторжением России.

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Об этом на брифинге в Вашингтоне рассказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Байден и Сунак также обсудили и другие самые актуальные международные проблемы.

"Конечно они говорили об Украине и неотложной потребности в дополнительном финансировании, в котором сейчас нуждается страна, а также о поддержке способности Киева защищаться на поле боя", – подчеркнул Кирби.

Представитель администрации главы Штатов уточнил, что во время разговора лидеры государств также затронули тему о ситуации в Красном море. В частности они пришли к выводу, что необходимо и дальше прилагать усилия для уменьшения военного потенциала йеменских хуситов, которые получают поддержку Ирана.

Кроме того, Сунак и Байден говорили о войне в секторе Газа и отметили, что нужно уменьшить количество гражданских жертв и усилить поток гуманитарной помощи.

Отметим, что Кирби ранее сказал, что следующие несколько месяцев будут иметь критическое значение для защиты Украины от российской агрессии. Он призвал американский Конгресс срочно одобрить президентский запрос на дополнительное финансирование для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Байден якобы согласился на усиление иммиграционной политики во избежание критики и обеспечения помощи Украине и Израилю. В Сенате уже готовят соглашение, которое ограничит возможность мигрантов подавать прошение об убежище.