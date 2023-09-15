Соглашение между Россией и КНДР повысит ядерные риски в Азии – The Economist

13 августа российский диктатор Владимир Путин встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином и провел переговоры на космодроме "Восточный" в Амурской области РФ. Союз Ким Чен Инна с Путиным может не только изменить ход войны в Украине, но и повысить ядерные риски в Азии.

Об этом пишет The Economist. Британский еженедельник проанализировал, чем грозит углубление сотрудничества между двумя диктаторами – Путиным и Ким Чен Ином.

"Это походило на сцену со времен Холодной войны. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сошел со своего роскошного бронепоезда на далеком востоке России, где его поздравил военный духовой оркестр, прежде чем он отправился на встречу с Владимиром Путиным. За трапезой из утиного салата крабовых пельменей под российские вина оба диктатора поднесли тост за то, что Ким Чен Ын назвал "священной борьбой против западного империализма", - так издание описывает встречу Путина с Ким Чен Ином.

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The Economist отмечает сходство обоих диктаторов и указывает на опасности, которые несет в себе соглашение между Россией и КНДР.

"Они оба родом из прошлого. Ким Чен Ин – внук тирана, навязанного Северной Корее Сталиным. Путин ностальгирует по имперскому прошлому России. Однако угроза, которую они представляют сегодня, очевидна. Альянс между ними может изменить ход войны в Украине, обеспечив Россию новым вооружением и привести к эскалации гонки ядерных вооружений в Азии», – пишет The Economist.

Издание отмечает, что Северная Корея – это экстремальная версия того, во что превращается Россия под руководством Путина: милитаризованное общество, отрезанное от Запада, под властью деспота, не считающегося с человеческой жизнью.

Но несмотря на бедность и изоляцию, у КНДР есть то, в чем так нуждается Россия – артиллерийские снаряды.

В прошлом году Россия выпустила более 10 миллионов снарядов, и их запасы заканчиваются. Северная Корея с ее вооруженными силами советского образца имеет миллионы снарядов на складах и примитивную промышленную мощность для производства еще большего количества.

Издание отмечает, что хотя процент отказов снарядов КНДР высок – во время одного обстрела Южной Кореи в 2010 году 20% не сдетонировали – для России такие снаряды намного лучше, чем ничего. К тому же Северная Корея может предложить и другое оружие, например ракеты или гаубицы, отмечается в статье.

При этом любое соглашение о боеприпасах будет заключено в сложный момент контрнаступления Украины. Киев по крайней мере достиг паритета с Москвой в артиллерийской войне, причем обе стороны сталкиваются с ограниченной поставкой боеприпасов. Но если Россия получит больше боеприпасов, она сможет еще больше замедлить продвижение украинских войск и увеличить истощение в ближайшие зимние месяцы.

"Северная Корея хочет получить что-то взамен. В 2000-х годах Россия подписала международный режим санкций, наложенный на Северную Корею за ее незаконную программу создания ядерного оружия. Однако место проведения встречи на этой неделе – космодром "Восточный" – дало не слишком утонченный намек Кто может потребовать доступа к российским ракетным технологиям, которые могут улучшить дальность, надежность и гибкость северокорейской системы доставки ядерного оружия. Он также может стремиться прибрать в руки российские спутниковые и подводные технологии», – говорится в статье.

The Economist отмечает, что непосредственным следствием любого соглашения РФ с КНДР может быть не только усложнение жизни украинских солдат, оно также может в конечном счете изменить ядерный баланс в Азии. Другие страны региона, обеспокоенные тем, что военный потенциал северокорейского режима улучшается, могут ответить наращиванием собственных арсеналов.

"Что делать? Одним из непредсказуемых факторов является Китай, который оказывает определенное влияние на обе диктатуры. Он не против длительной и кровавой войны в Украине в стиле 20-го века, которая, как он надеется, разделит Европу и США, но говорит, что опасается распространения ядерного оружия. Соглашение между Россией и Северной Кореей проверит эти заявления", – отмечает британский еженедельник.

Что касается Запада, то дальнейшие санкции против России или Северной Кореи не будут иметь особого эффекта, отмечает издание. Америка должна увеличить поставки вооружений в Украину, чтобы помочь ей защититься от России.

"Она также должна обнародовать то, что ей известно о вооруженных соглашениях между Москвой и Пхеньяном, и подтвердить, что ядерный зонтик Америки защищает ее союзников в Азии", – пишет британский еженедельник.

Напомним, что 13 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на своем бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный в российское Приамурье. После этого началась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи с Путиным Ким Чен Ын издал, что Россия "поднялась на священную борьбу за свой суверенитет". Северокорейский лидер также заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы.

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