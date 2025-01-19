Собственная версия всех событий: Байден планирует написать книгу о своем президентстве

Действующий президент США Джо Байден планирует написать книгу после своей отставки. В частности, в ней будет речь о его сроке президентства и собственной версии всех событий политика во время его каденции.

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Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных собеседников в Белом доме. Отмечается, что это позволит Байдену сформировать нарратив о своем руководстве страной и событиях, приведших к его выходу из президентской гонки 2024 года. К примеру, одной из причин этого стали неудачные дебаты с Трампом.

"Версия Байдена по поводу этих событий еще не была полноценно изложена, кроме его противоречивых заявлений о возможной победе над Трампом. Книга станет возможностью для президента детально изложить свою позицию относительно достижений и решений, которые он принимал", – говорится в сообщении издания.

Добавляется, что Байдену удалось очень успешно держать свою партию вместе и принимать соответствующие законы в течение большей части своего срока. Он продолжает утверждать, что история будет доброжелательной к его четырем годам пребывания в должности.

Отмечается также, что о планах Байдена написать книгу впервые сообщил телеканал NBC News, а пресс-секретарь Белого дома подтвердил эти намерения, но не поделился дополнительными деталями.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в конце своей каденции смягчил приговоры почти 2500 лицам, осужденным за преступления, связанные с наркотиками. Он помиловал и смягчил приговоры большего количества заключенных, чем кто-либо из его предшественников.

Ранее Байден использовал полномочия главы государства, чтобы подписать помилование для своего сына Гантера Байдена. Его осудили за преступления, связанные с использованием оружия, а также с налоговыми нарушениями.

Как сообщал OBOZ.UA, действующий президент США Джо Байден в преддверии своего выхода из Белого дома выступил с прощальной речью, в которой призвал к радикальным изменениям в Конституции США. Он настаивает на отмене иммунитета для президентов, совершивших преступления во время пребывания в должности во избежание злоупотребления властью.

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