'Нужно внести изменения в Конституцию': Байден призвал отменить иммунитет для президентов США и указал на риски формирования 'олигархии'

Действующий президент США Джо Байден, накануне своего ухода из Белого дома, выступил с прощальной речью, в которой призвал к радикальным изменениям в Конституции США. Он настаивает на отмене иммунитета для президентов, совершивших преступления во время пребывания в должности во избежание злоупотребления властью.

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Он также указал на риски формирования "олигархии". Видеообращение Байдена опубликовал CBS News.

"Нам нужно внести изменения в Конституцию, чтобы прояснить, что ни у одного президента нет иммунитета от преступлений, которые он или она совершает во время пребывания в должности. Власть президента не безгранична. Это не абсолютно. И этого не должно быть", – заявил Байден.

В своем обращении Байден также выразил озабоченность развитием "олигархии чрезвычайного богатства, власти и влияния" в США. По его словам, такая концентрация ресурсов представляет серьезную угрозу для демократических институций, базовых прав и свобод граждан, а также возможностей для социальной мобильности.

"Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, буквально угрожающая всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также честному шансу для каждого на продвижение вперед", – отметил Байден.

Он подчеркнул, что политическая апатия и разочарование граждан опасны последствия сосредоточения власти в узком кругу лиц. Чтобы избежать этого, Байден предложил закрепить в Конституции положения, гарантирующие ответственность президентов за любые преступления, совершенные во время пребывания в должности.

"У демократии есть еще одна опасность – от концентрации власти и богатства. Она подрывает чувство единства и общей цели. Это влечет за собой недоверие и разделение. Участие в нашем демократическом процессе становится утомительным и даже разочаровывает. Мы должны оставаться вовлеченными в него", – резюмировал президент США.

Напомним, президент США Джо Байден в прощальной речи подытожил ключевые достижения своей администрации, среди которых отметил поддержку Украины и укрепление НАТО. Он выразил надежду, что эти достижения будут сохраняться на долгие годы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Джо Байден выразил убеждение, что у Украины есть шансы победить в войне с Россией. Одной из предпосылок для этого он назвал сохранение единства Запада, прежде всего Европы, в вопросе о поддержке украинского народа, защищаемого от российской агрессии.

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