Больше, чем любой президент в истории США: Байден смягчил приговоры почти 2500 заключенных

Президент США Джо Байден в конце своей каденции смягчил приговоры почти 2500 лицам, осужденным за преступления, связанные с наркотиками. Он помиловал и смягчил приговоры большего количества заключенных, чем кто-либо из его предшественников.

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Об этом сообщает Reuters. В Белом доме опубликовали полный список имен 2490 преступников.

Байден отметил, что все они отбывают непропорционально долгие сроки по сравнению с теми, которые они бы получили сегодня "по действующему законодательству, политике и практике".

В администрации президента отметили, что некоторые граждане помилованы из-за устаревших законов, которые устанавливали разные наказания за разные виды кокаина, а также за более строгие приговоры за наркопреступления в целом.

Добавим, что в декабре Байден смягчил приговоры для 37 из 40 человек, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне. Их наказание он заменил пожизненным заключением.

Ранее Байден использовал полномочия главы государства, чтобы подписать помилование для своего сына Хантера Байдена. Его осудили за преступления, связанные с использованием оружия, а также с налоговыми нарушениями.

Как сообщал OBOZ.UA, действующий президент США Джо Байден накануне своего ухода из Белого дома выступил с прощальной речью, в которой призвал к радикальным изменениям в Конституции США. Он настаивает на отмене иммунитета для президентов, совершивших преступления во время пребывания на должности, во избежание злоупотребления властью.

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