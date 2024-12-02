Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам: ему грозило до 17 лет заключения

Президент США Джо Байден использовал полномочия главы государства, чтобы подписать помилование для своего сына Хантера Байдена. Он был осужден за преступления, связанные с использованием оружия, а также с налоговыми нарушениями.

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Заявление американского президента было опубликовано на сайте Белого дома 1 декабря. Байден признал, что с самого начала своего президентства обещал не вмешиваться в процесс Минюста, однако заявил, что Хантера "избирательно и несправедливо преследовали" только потому что он его сын.

Байден заявил, что его политические оппоненты в Конгрессе "инспирировали" обвинения против Хантера, чтобы "выступить против моего избрания".

"Ни один разумный человек, который рассматривает факты дел Хантера, не может прийти к иному выводу, кроме того, что Хантер был выбран только потому, что он мой сын, – а это неправильно. Была предпринята попытка сломать Хантера, который был трезвым пять с половиной лет, даже несмотря на непрекращающиеся атаки и избирательное преследование. Пытаясь сломать Хантера, они пытались сломать меня, – и нет никаких оснований полагать, что это остановится на этом. Хватит", – говорится в заявлении.

Также глава Белого дома напомнил, что дело Хантера не содержит отягчающих факторов, таких как использование подставного покупателя или применение приобретенного оружия в преступлениях. И за то, что люди не так заполнили заявление на покупку оружия, их почти никогда не привлекают к суду, отметил Байден.

"Тем, кто опоздал с уплатой налогов из-за серьезной зависимости, но впоследствии вернул их с процентами и штрафами, как правило, выносят неуголовные решения", – продолжил глава Белого дома, указав, что к Хантеру относились иначе.

В обращении к американцам Байден отметил, что верит в систему правосудия, но считает, что "грубая политика заразила этот процесс, и это привело к судебной ошибке".

В чем обвиняли Хантера Байдена

Напомним, что против Хантера Байдена были предъявлены обвинения о том, что он сделал два неправдивых заявления при заполнении документов для приобретения оружия. В частности, обозначил в анкете, что не был зависим от наркотиков и совершил покупку. Его также обвинили в незаконном хранении оружия.

В июне суд признал Хантера Байдена виновным по всем трем обвинениям, связанным с незаконным владением оружием. Судебные слушания по вынесению приговора были запланированы на 12 декабря.

В отдельном деле сыну президента США инкриминируют три уголовных преступления связанных с неуплатой налогов, уклонением от налогообложения и предоставлением ложных или мошеннических налоговых деклараций. В частности он не уплатил $1,4 млн налогов в период с 2016 по 2019 год. Позже он выплатил все вместе с начисленными штрафами.

Вынесение приговора по этому делу было запланировано на 16 декабря. Ему угрожало до 17 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме рассказали, что в оставшиеся 50 дней на посту Байден стремится добиться максимального прогресса в помощи Украине. Также он хочет продвинуться вперед в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

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