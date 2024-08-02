Соблюдаем международные правила: в Молдове сказали, будут ли выдавать Украине мужчин призывного возраста

В Молдове подтвердили, что Киев ведет "определенный диалог" с Кишиневом о возвращении в Украину мужчин призывного возраста, которые незаконно оказались на молдовской территории. Там отметили, что страна будет придерживаться международного законодательства.

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Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан в интервью NewsMaker. Он сказал, что у Украины есть пожелания насчет выдачи мужчин призывного возраста относительно всех стран, где находятся украинцы.

"Мы, как и все, соблюдаем международные правила и права человека. Мы будем действовать в соответствии с законами в международного права", – отметил Речан.

На уточняющий вопрос о том, будет ли Молдова выдавать военнообязанных украинцев, премьер ответил так: "Мы будем соблюдать международное законодательство в том, касается прав человека".

Ранее стало известно, что украинские власти ведут переговоры с Молдовой о возвращении домой украинских мужчин призывного возраста, незаконно сбежавших за границу. В первую очередь, речь идет о тех, кому Молдова отказала в предоставлении убежища, но эти лица так и не вернулись в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Молдове разоблачили канал незаконного выезда уклонистов из Украины. 15 июля пограничная полиция Молдовы задержала мужчину, причастного к организации незаконной миграции.

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