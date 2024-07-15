В Молдове разоблачен канал незаконного выезда уклонистов из Украины. Фото и видео

В Молдове разоблачен канал незаконного выезда уклонистов из Украины. 15 июля пограничная полиция Молдовы задержала мужчину, причастного к организации незаконной миграции.

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Подозреваемый находится под домашним арестом. Об этом сообщает NewsMaker.

Отмечается, что задержанный входил в состав преступной группировки, занимавшейся нелегальной миграцией украинцев через Молдову в ЕС. В период с 20 по 21 июня 15 мигрантов незаконно пересекли молдавскую границу в рефрижераторе, уплатив за это около $8 тысяч каждый. Затем подозреваемый на своем автомобиле доставил пять человек в Кишинев.

25 июня двое граждан Украины пришли на КПП Скулены и рассказали о своем пути в Молдову.

Пограничная полиция задержала подозреваемого, 29-летнего гражданина Молдовы, который сейчас находится под домашним арестом. Расследование продолжается, чтобы установить всех причастных к этому делу.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области пограничники задержали 17 украинских "туристов", направлявшихся в сторону границы с Приднестровским регионом Молдовы. "Уклоняющие" двигались одновременно двумя автодорогами на трех автомобилях.

Напомним, 7 июля в ГНСУ сообщили о задержании на границе с Румынией мужчины, пытавшегося незаконно выехать из Украины, спрятавшись за спинками задних сидений автомобиля. Теперь его ждет административная ответственность. Таким образом жительница Харьковщины пыталась вывезти своего жениха за границу. Женщине за этот поступок "светит" уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГНСУ сообщили о задержании на Закарпатье группы мужчин, пытавшихся незаконно покинуть пределы Украины. Для того чтобы остановить уклонистов в 50 метрах от границы, пограничникам пришлось применять оружие.

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