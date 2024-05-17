Соберется консилиум: врачи обсудят возможность транспортировки раненого Фицо в Братиславу – СМИ

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения 15 мая остается очень тяжелым. Он находится в больнице Рузвельта в Банской Быстрице, где ему была проведена операция продолжительностью в пять часов.

В понедельник, 20 мая, консилиум врачей соберется, чтобы оценить состояние Фицо, а также обсудить, перенесет ли он транспортировку в Братиславу. Об этом говорится в сообщении RTVS.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что в понедельник, 20 мая, в больнице, где находится Фицо, должен собраться консилиум врачей, который оценит состояние здоровья премьер-министра. Он также обсудит возможность его транспортировки в Братиславу: из-за тяжести ранений после покушения Фицо решили привезти в Банскую Быстрицу, которая находится ближе к Гандлову, где был ранен глава словацкого правительства, чем столица страны.

Фицо, получившего четыре огнестрельных ранения 15 мая, прооперировали в тот же день. Операция длилась пять часов, в ней были задействованы две группы медиков. И в течение суток после операции конкретной информации о состоянии премьера журналистам не давали.

Медики заявили, что состояние Фицо остается очень тяжелым. А недавно избранный президент Словакии Петер Пеллегрини отметил, что глава правительства чудом избежал смерти. Он заявил, что если бы пули попали хотя бы на несколько сантиметров выше – сейчас пришлось бы говорить о "совсем других вещах".

Однако Пеллегрини добавил, что после операции уже говорил с Фицо, тот в сознании и помнит момент покушения.

Напомним, 15 мая стало известно, что премьера Словакии Фицо ранили в результате стрельбы. Это произошло, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства в словацком Гандлове. Тогда из толпы кто-то позвал его, после чего сразу же раздались пять выстрелов.

Раненого Фицо срочно на вертолете вывезли в больницу в Банской Быстрице. А нападавшего задержали на месте стрельбы. Им оказался 71-летний писатель и активист Юрай Цинтула, объяснивший свои действия несогласием с политикой, которую проводил премьер.

Стрельцу сообщили о подозрении в покушении на убийство по политическим причинам. Ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Хотя, учитывая возраст нападающего, даже минимальный из возможных сроков наказания с высокой долей вероятности может стать для него пожизненным.