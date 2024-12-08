Сначала не хотел: стало известно, кто убедил Трампа встретиться с Зеленским в Париже

Новоизбранный президент США Дональд Трамп был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже На проведении мероприятия настоял французский лидер Эммануэль Макрон и республиканец согласился.

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Об этом пишет издание Axios. Это был первый разговор Трампа с Зеленским после победы избранного президента на выборах в США.

"В последние дни Макрон работал над тем, чтобы убедить Трампа, находящегося с визитом в Париже для участия в открытии собора Парижской Богоматери, провести совместную встречу с Зеленским ", – сообщило издание.

По информации источника, первоначально избранный президент Америки не хотел проводить встречу, но в конце концов согласился. Другой источник, знакомый с ходом встречи, рассказал, что она длилась 45 минут и была "хорошей и плодотворной". Также отмечается, что окончательное решение о проведении трехсторонней встречи было принято незадолго до этого.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 7 декабря провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце в Париже. Темами разговора стали события в мире. Позже лидеры отправились на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул важность продолжения сотрудничества с Украиной и США для обеспечения мира и стабильности в мире.

Эммануэль Макрон также заявил, что он "гордится дружбой между Соединенными Штатами Америки и Францией" и готов ко многим "вызовам", с которыми "придется столкнуться вместе" в будущем.

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