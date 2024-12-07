В Париже состоялась встреча Трампа, Макрона и Зеленского: все подробности и видео (обновляется)

Избранный президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 7 декабря провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце в Париже. Темами разговора стали события в мире.

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Как сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии OBOZ.UA, встреча продолжалась около 35 минут. По ее итогам лидеры заявлений не делали, отправившись на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.

Сначала в Елисейском дворце встретились Трамп и Макрон, несколько позже, в 17:30, на переговоры прибыл Зеленский.

"Для меня большая честь быть здесь. Кажется, что мир сейчас немного сходит с ума, и мы будем говорить об этом", – сказал Трамп Макрону в начале встречи.

Как известно, это его первый заграничный визит в качестве избранного президента США после победы на выборах.

Трамп также сказал, что имеет с Макроном "прекрасные отношения", а французы составляют одну из самых больших групп в США, где их любят и уважают.

"Мы хорошо провели время вместе и добились действительно много успеха, работая вместе как в обороне, так и в нападении ", – заявил он.

Макрон со своей стороны поздравил Трампа с победой на выборах президента Соединенных Штатов.

"Это большая честь для французского народа приветствовать вас спустя пять лет после того, как вы впервые были здесь", – заявил он.

Макрон добавил, что когда в 2019 году в Нотр-Даме произошел пожар, Трамп тоже был президентом США, и он помнит его солидарность и немедленную реакцию.

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