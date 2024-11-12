'Сможем делать больше, чем сейчас': экс-генерал Бундесвера объяснил, как смена правительства в Германии может пойти на пользу Украине

Экс-генерал Бундесвера Роланд Катер заявил, что смена правительства в Германии, хотя и может повлечь за собой временную неопределенность, в перспективе положительно повлияет на помощь Украине. Он отметил, что быстрая политическая трансформация в Германии может привести к образованию более эффективного правительства, которое будет способно усилить поддержку Украины.

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Об этом он сказал в комментарии украинским СМИ. По словам Катера, если процесс перехода в новое правительство произойдет быстро, это будет преимуществом для Украины в условиях войны.

"Надо посмотреть, какие последствия будет иметь развал коалиции в Германии. Я думаю, что если мы не будем потребовать слишком много времени, если все будет быстро развиваться, мы получим как можно быстрее, динамичное, более действенное, чем предыдущее правительство. Это, по моему мнению, будет преимуществом для Украины. Ведь тогда мы сможем больше делать для Украины, чем сейчас", – сказал он.

Катер также высказал мнение о возможных последствиях возвращения Дональда Трампа к власти в США. Хотя Трамп может казаться приверженным идее уменьшения поддержки Украины, эксперт считает, что его реальная политика будет значительно осторожнее. Он выразил уверенность, что Соединенные Штаты не прекратят поддержку Украины, хотя и потребуют от европейских стран большей ответственности.

"И мы должны делать гораздо больше", – признал экс-генерал.

Роланд Катер подчеркнул, что для поддержки Украины Европейскому Союзу необходимо разработать четкую стратегию. Германия, по его мнению, должна взять на себя лидерскую роль вместе с Францией, поскольку эти страны являются ближайшими соседями Украины.

Комментируя текущую военную ситуацию, Катер охарактеризовал ее как "очень критическую", отметив, что на востоке и севере Украины будут серьезные трудности, в частности, из-за присутствия северокорейских войск. Он также отметил необходимость усиления украинской противовоздушной обороны и увеличения количества дальнобойных ракет.

"Мы должны сделать так, чтобы Украина на равных противостояла россиянам, ведь сейчас этого не происходит, и у россиян есть военное преимущество", – констатировал бывший военный.

Экс-генерал считает, что сейчас партнеры Украины нуждаются в некотором времени для принятия решений. В то же время, он убежден, что в будущем Украина сможет получить еще большую помощь, когда ситуация в Германии и США стабилизируется.

"Мы нуждаемся немного времени – Трамп должен прийти к власти, в Германии должно появиться новое правительство. Мы должны найти свою новую роль в Европе. Когда все решится, я думаю, Украине это пойдет на пользу", – сказал он.

Европейский Союз передал Украине более 980 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. До конца года Силы обороны получат остаток из обещанного партнерами миллиона снарядов от ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, распад правящей коалиции в Германии был спровоцирован внутренними противоречиями по поддержке Украины. Позиция федерального канцлера Олафа Шольца, препятствующего эффективной военной помощи Украине, не нравится коалиционным партнерам СДПГ, которую он представляет.

Ранее кандидат в канцлеры Германии заявил, что готов передать Украине Taurus, однако только при условии: прежде чем Берлин начнет передачу этих ракет, нужно дать 24 часа российскому диктатору Владимиру Путину на решение об отказе от атак на гражданские и инфраструктурные объекты на территории Украины. .