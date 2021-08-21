СМИ заявили, что к захвату Кабула причастен освобожденный Обамой террорист
Одним из лидеров движения "Талибан", захватившего Афганистан, стал Хайрулла Хайрхва – террорист, освобожденный бывшим президентом США Бараком Обамой. Он содержался в тюрьме Гуантанамо и был выпущен в 2014 году в обмен на экс-сержанта армии США.
Как пишет The New York Post, Хайрхву арестовали после терактов 11 сентября. Тогда должностные лица Пентагона обвинили на то время министра внутренних дел талибов в Афганистане в том, что он является близким соратником Усамы бен Ладена, и посчитали его слишком опасным, чтобы выпускать.
Отмечается, что в 2014 году США освободили пятерых лидеров Талибана, включая Хайрхва, известных как "Пятерка талибов", в обмен на освобождение движением американского сержанта Боу Бергдала, который был схвачен после того, как покинул свой пост в Афганистане. "Пятерка талибов" является единственными "навсегда заключенными" Гуантанамо, освобожденными без одобрения комиссии по условно-досрочному освобождению.
При этом позже Бергдал признал себя виновным в дезертирстве и недостойном поведении перед противником в 2017 году и был назван бывшим президентом Дональдом Трампом "грязным гнилым предателем", отмечает Fox News.
В свою очередь, Хайрхва на данный момент описывается СМИ как "вдохновитель смены режима", и боевики Талибана заявили, что планируют перебросить своих лидеров из Катара в Афганистан после захвата Кабула – причем один из боевиков даже утверждал, что он также провел восемь лет в заливе Гуантанамо, пишет газета.
Издание Fox News отправило запрос в офис Барака и Мишель Обамы о комментариях по поводу освобождения Хайрхвы и сообщения о том, что бывший заключенный помог организовать захват, однако ответа пока не получило.
Напомним, "Талибан" захватил Кабул 15 августа. Накануне боевикам удалось захватить ключевые города на подходах к Кабулу – Джелалабад и Мазари-Шариф. Под контролем террористов оказались все пограничные переходы. После переговоров с талибами власти согласились сдать им город, исламисты взяли под контроль весь Афганистан.
Как сообщал OBOZREVATEL:
талибы начали искать афганцев, которые сотрудничали с силами НАТО и предыдущими властями. Они проводят рейды по домам и угрожают родным разыскиваемых, хотя заверяли, что не намерены никому мстить.
боевики "Талибана" вместе с Афганистаном получили и все оружие и технику, оставленную после побега правительственными силами. Таким образом они стали распоряжаться тысячами единиц американского вооружения, в том числе авиацией – все это в свое время США поставляли в Афганистан.