СМИ узнали о тайном увлечении Ким Чен Ына: из-за него он мог не появляться на публике

СМИ нашли объяснение периодичному отсутствию главы КНДР Ким Чен Ына на публике. Оказалось, что у него есть тайное увлечение.

Об этом сообщает издание The Times. Каждые несколько месяцев северокорейский лидер внезапно и таинственным образом исчезает из поля зрения общественности, вызывая тревожные предположения со стороны иностранных наблюдателей.

Теперь же стало известно, что Ким Чен Ын помогал проектировать винные бутылки, грузовые корабли, школьную форму и пересматривал планы двух новых туристических проектов в Северной Корее.

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Подсказки можно найти в опубликованных государственными СМИ фотографиях новой выставки промышленного дизайна северокорейских художников, от автобусов до логотипов компаний.

Так, на одной панели перечислены дни, когда сам Ким изучал такие конструкции, и все они совпадают с периодами, когда он не появлялся на публике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября Ким Чен Ын появился на военном параде, посвященном 73-летию основания КНДР. В соцсетях удивились внешнему виду главы государства – он выглядел похудевшим и "помолодевшим".

Из-за сильного похудения диктатора в сети заговорили о двойнике.