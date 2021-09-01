Диктатор Ким Чен Ын сильно похудел: в сети заговорили о двойнике. Фото и видео

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын удивил своим появлением на публике. Глава КНДР сильно похудел, что было заметно на встрече с представителями различных молодежных организаций на праздновании Дня молодежи в Северной Корее.

Он был одет в белую свободную куртку, благодаря которой можно заметить его обвисшую кожу, пишет Daily Mail. Ходили слухи о том, что Ким похудел из-за болезни, однако они не подтвердились.

Северокорейский лидер прошелся перед трибуной, заполненной сотнями школьников, которые плакали и аплодировали Киму. В ответ он махал рукой и улыбался.

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В сети предполагали, что диктатору наложили специальный бандаж для желудка, чтобы уменьшить количество потребления еды. Вскоре государство издало приказ, что любые сплетни об изменениях размеров их лидера будут наказываться. Но это не помешало северокорейцам сплетничать о весе Кима.

Недавно в сети возникли новые домыслы об изменении во внешности Ким Чен Ына. Блогер Денис Казанский задался вопросом на своей странице в Twitter, если ли в стране теория про двойников Кима.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ким Чен Ын заявил об угрозе безопасности КНДР из-за распространения коронавируса.