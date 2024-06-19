СМИ узнали, кто станет новым генсеком НАТО: что о нем известно

Новым генеральным секретарем НАТО станет нынешний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он сменит на этом посту норвежца Йенса Столтенберга.

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Для того, чтобы Рютте стал генсеком, теперь нужно дождаться, пока свою кандидатуру снимет его единственный оппонент – президент Румынии Клаус Йоханнис. Он должен сделать это в ближайшее время. Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, ссылаясь на данные своих источников.

Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что выбор нового руководителя Североатлантического союза почти завершен. Он также назвал Рютте "сильным кандидатом".

Как известно, нет официальной процедуры найма на высшую должность в НАТО, но все 32 члена военного альянса должны согласиться с этим назначением. Во вторник, 18 июня, Венгрия наконец согласилась поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан больше не выступает против кандидатуры Марка Рютте, так как тот пообещал, что позволит Будапешту и дальше игнорировать помощь Украине, которая дает отпор вооруженной агрессии РФ.

Кто такой Марк Рютте

Марк Рютте – нидерландский политик, который был лидером Народной партии за свободу и демократию с 2006 по 2023 год. Он является премьер-министром Нидерландов с 14 октября 2010 года и первым главой правительства не от Христианско-демократической партии и Партии труда с 1918 года.

После окончания средней школы изучал историю в Лейденском университете, где получил степень магистра истории. Он объединял обучение с участием в Молодежной организации свободы и демократии, молодежной организации Народной партии за свободу и демократию, возглавлял ее с 1988 по 1991 год. Затем работал в компаниях Unilever и Van den Bergh Nederland. С 1993 по 1997 год был членом Совета Народной партии за свободу и демократию.

Во время парламентских выборов 2002 Марк Рютте работал в штабе Народной партии за свободу и демократию. В 2002 году был назначен государственным секретарем по социальным вопросам и занятости в первом правительстве Балкененде. На этой должности он был ответственным за социальное обеспечение, материальную помощь и условия труда. После отставки правительства недолгое время был депутатом парламента, а затем снова был назначен на этот пост.

Работал Государственным секретарем по высшему образованию и науке, образованию, культуре и науке с 2004 по 2006 год во втором кабинете Балкененде. В правительстве Рютте проявил особый интерес к созданию более конкурентоспособной на международном уровне нидерландской системы высшего образования, пытаясь сделать ее более рыночной.

Уйдя в отставку с этой должности, вскоре он стал лидером парламентской фракции Народной партии за свободу и демократию. На парламентских выборах 2010 года Рютте снова возглавил список этой партии – она одержала победу на выборах, получив 31 место во второй палате парламента. 8 октября 2010 года Марк Рютте был назначен главой правительства и сформировал свой кабинет.

Рютте и Украина

Премьер-министр Нидерландов с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает в поддержку нашего государства.

Марк Рютте стал одним из инициаторов коалиции истребителей, согласно которой украинские Воздушные силы должны получить самолеты F-16. Нидерланды – вторая после Дании страна, которая должна их передать уже этим летом. Кроме того, Рютте вместе с руководителями Германии и Дании работал над передачей ВСУ 100 танков Leopard.

Марк Рютте награжден Ярослава Мудрого I степени "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".

Из недавних событий можно отметить участие Рютте в Саммите мира в Швейцарии и его критику в адрес российского диктатора Владимира Путина. "Мирное" предложение последнего премьер назвал "дерьмовым" и заявил, что глава Кремля паникует.

Также премьер-министр Нидерландов Рютте выступил с инициативой выкупить системы Patriot у государств, не желающих напрямую передавать их Украине. Получение этих систем ПВО очень важно для нашей страны.

Каким будет будущее НАТО

Сначала сомнения в кандидатуре Рютте высказывали Словакия, Венгрия, Румыния и Турция. После встречи с политиком турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил ему о своей поддержке. В конце концов, это сделали также венгерский и словацкий лидеры. Последний шаг должна сделать Румыния.

Отметим, что Рютте станет четвертым нидерландским генеральным секретарем НАТО. Перед ним были Дирк Стиккер, Йозеф Лунс и Яап де Хооп Схеффер. Последний был генеральным секретарем Альянса с 2004 по 2009 год.

Срок полномочий генерального секретаря НАТО – четыре года, после чего может произойти повторное назначение. Срок полномочий Столтенберга продлевался четыре раза, поэтому он будет оставаться на должности до 1 октября.

Тогда Рютте примет его обязанности на себя. Наибольшими вызовами для него на должности главы НАТО будут война в Украине, угроза для Альянса со стороны Путина, удержание всех 32 государств-членов в его составе и возможное переизбрание Дональда Трампа в США.

Как сообщал OBOZ.UA, министры обороны стран-членов НАТО согласовали план по передаче военно-политическому союзу управления поставками оружия Украине. Окончательно это решение будет принято на июльском саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вашингтоне.

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