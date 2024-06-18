Венгрия поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО: Орбан назвал условия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан больше не выступает против кандидатуры Марка Рютте, премьера Нидерландов, на должность следующего генсека НАТО. Все дело – в Украине.

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Рютте пообещал Орбану, что разрешит Будапешту и дальше игнорировать помощь нашей стране. После этого глава венгерского правительства заявил о готовности поддержать политика. Деталями поделился сам Орбан 18 июня на своей странице в X (Twitter).

Он объяснил, что хотел, чтобы следующий генеральный секретарь альянса поддержал его договоренность с Йенсом Столтенбергом, что Венгрия "не будет участвовать в деятельности НАТО в Украине и никакие венгерские средства не будут использоваться для ее поддержки".

Во время встречи в Брюсселе Рютте заверил, что продолжит эту политику.

"В свете его обещания Венгрия готова поддержать кандидатуру премьер-министра [Нидерландов] Рютте на должность генерального секретаря НАТО", – написал Орбан.

Также кандидат заверил Орбана, что на новой должности отношение ко всем членам Североатлантического альянса будет "с одинаковым уровнем понимания и уважения".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно СМИ заявили, что НАТО принял "оперативный план расширения поддержки Украины". Он предусматривает большую роль организации в снабжении оружием и обучении наших воинов. Решение стало возможным после снятия Орбаном своего вето.

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