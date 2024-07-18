СМИ: Крукс, стрелявший в Трампа, мог планировать убийство члена королевской семьи Британии

20-летний Томас Крукс, который стрелял в кандидата в президенты США Дональда Трампа, мог планировать убийство члена королевской семьи Британии. Он "присматривался" и к другим высокопоставленным лицам.

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Об этом сообщает Mirror. Следователи ФБР сообщили Конгрессу, что Крукс вышел в интернет, чтобы "выследить" неназванного члена королевской семьи.

Он также присматривался к другим высокопоставленным целям, включая Кристофера Рэя, директора ФБР, и Меррика Гарленда, генерального прокурора США.

Следователи также обнаружили, что устройства Крукса содержали изображения Джо Байдена и Трампа, а также даты обоих митингов и Национального съезда Демократической партии, которые должны состояться в Чикаго в следующем месяце.

Кроме того, сенаторам США сообщили, что 20-летний убийца опубликовал в игровой сети Steam: "13 июля будет моя премьера, смотрите, как все будет".

ФБР взломало мобильный телефон Крукса, проверило его компьютер, дом и машину и опросило более 100 человек.

Неясно, каковы мотивы нападения, поскольку его политические пристрастия были туманны. Стрелок был зарегистрирован как республиканец в Пенсильвании, но федеральные отчеты о финансировании избирательной кампании также показывают, что он пожертвовал 15 долларов прогрессивному политическому комитету действий 20 января 2021 года, в день, когда президент-демократ Джо Байден был приведен к присяге.

Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили покушение. Стрельба произошла во время его выступления в Пенсильвании. Отмечается, что у экс-президента США и нынешнего кандидата поцарапана щека и окровавлено ухо.

Позже стало известно, что в США установили личность мужчины, который совершил покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Стрелком оказался Томас Мэтью Крукс.Стрелка ликвидировали на месте инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональда Трампа пытались застрелить с помощью винтовки AR-15, более известной как М16. Стрелок находился на расстоянии до 135 метров от политика и ранил его в ухо.

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