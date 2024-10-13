СМИ: Иран отправил в РФ спутники для запуска на орбиту

Иран отправил в Россию два своих спутника для вывода их на орбиту российским космическим аппаратом-носителем. Речь идет о новом иранском спутнике-фотографе Kowsar и меньшем по размеру спутнике связи Hodhod.

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Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на "полуофициальное иранское издание". Это еще один пример сотрудничества в космической сфере между двумя находящимися под санкциями странами, подчеркивает агентство.

Спутник Kowsar считается новой разработкой Ирана, которая предназначена для получения изображений с высоким разрешением. Зонд Hodhod является спутником связи; Иран раньше и сам запускал их на орбиту. Впрочем, Reuters считает эти аппараты "первыми значительными усилиями частного космического сектора Ирана".

Россия и ранее отправляла иранские спутники в космос. В последний раз это было в феврале этого года. В США по этому запуску выразили обеспокоенность тем, что спутник поможет Ирану следить за потенциальными военными целями в Израиле и на Ближнем Востоке.

О Kowsar неделю назад рассказывал заместитель министра связи и информационных технологий Ирана Хасан Салариех. Он назвал его "аппаратом дистанционного зондирования Земли", и добавил, что зонд был закуплен правительством страны у разработчиков, "чтобы частный сектор имел достаточно мотивации для продолжения такой деятельности".

Хасан Салариех также сообщил, что Kowsar "будет в скором времени отправлен на орбиту", где он станет "уже третьим космическим аппаратом" Ирана на орбите Земли.

В сентябре этого года Иран совершил свой второй запуск спутника, причем с помощью ракеты, построенной его Корпусом стражей исламской революции. Запуск состоялся на фоне обвинений в адрес Тегерана в передаче Москве баллистических ракет.

Почему новые космические аппараты Ирана вместо самостоятельного запуска везут в Россию, не сообщается.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран продолжает предоставлять России ударные беспилотники и ракеты для войны против Украины. И хотя РФ в ответ поставляет Тегерану нефть и технические знания, там уверены, что Москва все еще остается в долгу перед страной.

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