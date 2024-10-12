В Иране жалуются, что Путин в 'долге' за поставки ракет и дронов – The Telegraph

Иран продолжает предоставлять стране-агрессору России ударные беспилотники и ракеты для войны против Украины. Взамен РФ поставляет Тегерану нефть и технические знания, однако там считают, что Москва все еще в долгу перед страной.

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Об этом говорится в материале The Telegraph. Журналисты пишут, что после вторжения российских войск в Украину в 2022 году Иран и Россия стали близкими союзниками, развивая партнерство, заложенное в ходе гражданской войны в Сирии почти 10 лет назад.

СМИ пишет, что Москва, вероятно, движется к дальнейшей поддержке Ирана, поскольку есть неподтвержденные сообщения о том, что она отправила стране истребители и системы противоракетной обороны, но в Тегеране "есть ощущение, что Кремль все еще должен".

"Наши отношения с Путиным напоминают дружбу с человеком, который никогда не платит свою долю, когда ты выходишь с ним на прогулку", – сказал профессор университета недалеко от Тегерана на условиях анонимности.

По его словам, западные санкции настолько подорвали экономику Ирана, что он может выступать лишь слабым партнером России.

"Пезешкиану (новый президент Ирана. – Ред.) просто нужно угодить Путину, возможно, пообещав отправить России больше беспилотников для использования на войне на Украине", – сказал он.

The Telegraph пишет, что Кремль в течение последних 12 месяцев оказывал поддержку группировке ХАМАС, которая поддерживается Ираном, однако иранские СМИ критикуют Россию. Так, газета Ettelaat обвинила Путина в "отказе" от Ирана в секторе Газа и в "сохранении дистанции от кризиса". А газета Hamshahri заявила, что Кремлю уже пора выполнить свое обещание отправить Ирану современные системы противоракетной обороны С-400.

Напомним, что в Туркменистане 11 октября состоялась встреча российского диктатора Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Они обсуждали сотрудничество между странами, а также войну Израиля против "Хезболлы" и ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Ирана Масуд Пезешкиан на полях Генеральной Ассамблеи ООН призвал начать диалог о примирении с Западом. Однако на самом деле Тегеран может резко изменить свою мирную риторику.

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