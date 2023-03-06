Иран в сотрудничестве с Россией планирует запустить в космос два спутника: появились подробности

Иран планирует запустить в космос два отечественных спутника Kowsar и Hodhod в декабре 2023 года. Это произойдет в сотрудничестве с государством-агрессором Российской Федерацией.

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Об этом сообщило Агентство новостей иранских студентов (ISNA). Отмечается, что спутники, построенные иранским консорциумом наукоемких компаний, планируется вывести на орбиту в 500 км над поверхностью Земли с помощью иностранной ракеты-носителя.

Иранские СМИ уточнили, что Kowsar – ​​спутник наблюдения, который можно использовать в сельскохозяйственных целях, геодезии и демаркации. Срок службы спутника на орбите составляет два года. В свою очередь Hodhod используется в области Интернета, а также в сельском хозяйстве, транспорте и в сценариях управления кризисными ситуациями. Отмечается, что контракт на запуск спутников уже подписан.

Напомним: ранее Россия и Иран также продвинулись в планировании совместного строительства завода беспилотников. 5 января иранская делегация высокого уровня посетила РФ, чтобы увидеть место будущего цеха по производству дронов и обсудить детали, необходимые для запуска проекта. Ожидается, что указанное предприятие сможет выпустить не менее 6000 беспилотников на основе иранских технологий. Оккупанты, очевидно, смогут использовать эту технику для войны против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Иран, который поставляет вооружение России для ведения войны против Украины, разработал крылатую ракету. Командование Революционной гвардии страны утверждает, что новая ракета может поражать цель на расстоянии 1650 км;

– Иран поддерживает войну России в Украине уже несколько месяцев. В ноябре Тегеран передал Москве артиллерийские и танковые снаряды. Россия же обещает предоставить Ирану истребители.

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