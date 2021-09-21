На Сицилии вулкан Этна выбросил 9-километровый столб пепла. Видео

Вулкан Этна на Сицилии выбросил в небо огромный столб пепла. Его высота достигала 9 километров.

Об этом сообщает итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии. Выброс произошел 21 сентября утром по местному времени из юго-восточного кратера (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Отмечается, что также наблюдался выброс лавы. Ведомство обнародовало "красное предупреждение" для полетов, однако работу аэропорта, расположенного недалеко от вулкана, не прекращали.

Предыдущий выброс пепла из вулкана, который является крупнейшим действующим в Европе, достигал высоты в 4,5 километра. За ним постоянно наблюдают специалисты, однако они заверяют, что для людей опасности нет.

Отметим, что за последний год Этна извергался в феврале и июле, а ранее – в декабре 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе извержение вулкана сопровождалось землетрясением.