На Сицилии произошло очередное извержение вулкана Этна, которое сопровождалось землетрясением. Видео

Вулкан Этна на острове Сицилия в Италии вновь дал о себе знать. В ночь на 9 августа произошло извержение, которое сопровождалось землетрясением. По предварительной информации, никто не пострадал.

Об этом сообщило итальянское издание Rai News. Отмечается, что извержение вулкана началось около 1:40 ночи (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

В частности, громкий рев было слышно с юго-восточного кратера, а затем из него ударил фонтан лавы, который прекратился только около 5 часов утра. Он положил начало умеренному выбросу пепла и потоку лавины, который движется в сторону котловины Валле-дель-Бове.

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Второй поток лавы образовался около трех часов ночи и распространяется в юго-западном направлении.

Город Цафферана-Этне, который находится рядом, покрылся слоем вулканического пепла. Из-за облака дыма, нависшего над городом Катания, 9 августа отменили рейсы из местного аэропорта. Однако, уже на следующий день, 10 августа, аэропорт продолжил работать.

В результате извержения в районе вулкана произошло землетрясение магнитудой 4,5. Амплитуда вулканического толчка, достигнув максимального значения, снизилась до средне-низких показателей. Эпицентр землетрясения находился в районе кратера Юго-Восток на глубине около 2800 метров над уровнем моря.

Это уже не первое извержение Этны за последний год. До этого вулкан давал о себе знать в феврале и июле 2021 г., а перед этим – в декабре 2020г. Вулкан имеет от 200 до 400 кратеров, из которых время от времени происходят извержения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на острове Сицилия (Италия) 14 июля активизировался вулкан Этна. Он выбросил шлейф лавины и столб пепельного дыма высотой шесть километров.