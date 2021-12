Турки протестуют против бедности – на улицы вышли тысячи человек. Фото, видео

В Турции опять протестуют против финансовой политики властей, приведшей к гиперинфляции и обвалу местной валюты – лиры. В частности, в прошлое воскресенье, 12 декабря, крупнейшие турецкие профсоюзы вывели на улицы Стамбула более 5 тысяч людей, требовавших повысить минимальную зарплату в стране. Протестовали и в Анкаре – там полиция задержала десятки митингующих.

"Мы вышли на улицу, чтобы попытаться изменить положение вещей. Мы могли бы остаться дома, но нельзя так дальше жить, мы хотим перемен. Нынешнее правительство должно уйти в отставку, так как оно набивает свои карманы, и обирает население. Вот почему мы здесь, чтобы сказать: "Хватит!" И мы продолжим уличные акции", – приводит euronews слова митингующих.

Протестовали также в столице Турции – Анкаре. При чем, там дошло даже до задержаний митингующих полицией, сообщает womeninjournalism.

"Студенты, собравшиеся в знак протеста против роста цен на жилье и других предметов первой необходимости, были избиты полицией при въезде в Анкару. По меньшей мере 90 студентов были задержаны, несколько человек получили ранения после столкновения с полицией", – говорится в сообщении.

A Turkish citizen throws a picture of Erdogan on the ground in the building of the governor of Ariel district of Zongeldak, in protest against the living situation in Turkey, so that the police arrest him on charges of insulting the head of state. pic.twitter.com/TTnwNxRqdB