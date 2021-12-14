Турки протестуют против бедности – на улицы вышли тысячи человек. Фото, видео

В Турции опять протестуют против финансовой политики властей, приведшей к гиперинфляции и обвалу местной валюты – лиры. В частности, в прошлое воскресенье, 12 декабря, крупнейшие турецкие профсоюзы вывели на улицы Стамбула более 5 тысяч людей, требовавших повысить минимальную зарплату в стране. Протестовали и в Анкаре – там полиция задержала десятки митингующих.

"Мы вышли на улицу, чтобы попытаться изменить положение вещей. Мы могли бы остаться дома, но нельзя так дальше жить, мы хотим перемен. Нынешнее правительство должно уйти в отставку, так как оно набивает свои карманы, и обирает население. Вот почему мы здесь, чтобы сказать: "Хватит!" И мы продолжим уличные акции", – приводит euronews слова митингующих.

Протестовали также в столице Турции – Анкаре. При чем, там дошло даже до задержаний митингующих полицией, сообщает womeninjournalism.

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"Студенты, собравшиеся в знак протеста против роста цен на жилье и других предметов первой необходимости, были избиты полицией при въезде в Анкару. По меньшей мере 90 студентов были задержаны, несколько человек получили ранения после столкновения с полицией", – говорится в сообщении.

A Turkish citizen throws a picture of Erdogan on the ground in the building of the governor of Ariel district of Zongeldak, in protest against the living situation in Turkey, so that the police arrest him on charges of insulting the head of state. pic.twitter.com/TTnwNxRqdB — Spriter (@spriter99880) December 13, 2021

При этом отмечается: против политики турецких властей протестовали студенты из разных частей страны. "Студенты из разных частей Турции прибыли в Анкару в знак протеста против ухудшающихся экономических условий в стране, а також растущей инфляции".

#Turkey #Istanbul Large devaluation of the Turkish #Lira . Disputes against the government and the monetary crisis #Erdogan evaluates solutions, but the protests increase over the next few days pic.twitter.com/S8TMg606ux — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) December 13, 2021

В конце ноября 2021 года Турцию охватили массовые беспорядки из-за рекордного падения лиры и последовавшего за этим резкого скачка цен. На улицы вышли сотни людей – они призвали к отставке правительства и членов правящей Партии справедливости и развития.

Тогда турецкая лира упала до 13,46 за доллар (27,85 грн/доллар). Это стало одним из самых больших обвалов местной валюты за последнее время.

Протесты прошли в ряде городов Турции. В Анкаре полиция пыталась помешать манифестантам, выставляя заграждения. Протестующие расходились в близлежащие переулки, однако потом снова собирались в шествие.

На опубликованном в Twitter видео из района Куртулуш в Стамбуле видно, как полиция пытается задержать толпу протестующих, перекрыв улицу. На еще одном видео слышно, как участники митинга скандируют: "Правительство – в отставку!".

В Стамбуле жители также вышли на демонстрацию перед зданием Центрального банка. Некоторые держали плакат с надписью: "Вы плохо выполнили свою работу, вас будут судить, пусть правительство уходит в отставку".

Также люди вышли на улицу в городе Батикент, находящемся вблизи Анкары. Там протестующие скандировали лозунги "Отставка Эрдогана" и "Правительство в отставку", – сообщает Duvar.

Протестовали и в Измире. "Нас все больше и больше порабощаеют экономически, а также политически, повышая цены, налоги и провоцируя валютный кризис. Мы должны встать. Мы заставляем правительство, совершившее это ограбление, уйти в отставку", – заявили протестующие.

В свою очередь полиция пыталась помешать демонстрантам. В ответ те заявили, что "будут продолжать противостоять правительству сотнями, тысячами и миллионами каждый день".

В настоящее время Турция переживает валютную катастрофу из-за того, что турецкая лира достигла рекордно низкого уровня по отношению к доллару. В понедельник, 13 декабря она ослабла на 4,2% – до 14,47 за доллар (28,24 грн по актуальному курсу). Главной причиной случившегося называют возможные действия турецкого центробанка.

В общем же, по данным euronews, турецкая лира потеряла почти 30% в стоимости только за последний месяц. За год же она обвалилась на 43%. Годовая же инфляция в стране превысила 20%, что привело к существенному снижению покупательной способности турок.

По оценкам экспертов, обвал национальной валюты и рост инфляции в Турции является результатом политики, проводимой президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Ее суть состоит в снижении стоимости заимствований для стимулирования экономики.

Как правило, центральные банки повышают ставки, чтобы предотвратить рост цен. Но ЦБ Турции в своих решениях ориентируется исключительно на мнение президента Эрдогана, который уверен, что только снижение процента приведет к замедлению инфляции, так как расходы по займам снизятся.

По мнению же аналитиков, снижение учетной ставки Центробанком Турции на фоне рекордного падения курса лиры противоречит нормам экономической науки и может быть объяснено только религиозным подходом. Лира является худшей валютой на развивающихся рынках в этом году в основном из-за того, что аналитики называют безрассудным и преждевременным смягчением денежно-кредитной политики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине курс гривни с 12 до 20 декабря имеет шансы как на укрепление с 27,1 грн/доллар до 27 грн/доллар, так и на девальвацию до 27,5 грн/доллар. Прогнозы аналитиков расходятся.