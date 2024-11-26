Было слышно пулемет: в Башкирии переполошились из-за 'Кукурузника', который летел бомбить НПЗ. Видео

В российской республике Башкортостан сегодня вечером, 26 ноября, раздавались выстрелы над крупным нефтеперерабатывающим предприятием в Салавате. Сообщается об атаке неизвестных дронов, хотя взрывы очевидцы не слышали.

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Информацию об этом подтвердил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он отметил, что Салават находится в 1200 километрах от украинской границы.

Что именно происходит в башкирском Салавате, неизвестно. Очевидцы заметили группу дронов, пролетавшую над предприятием "Газпром Нефтехим Салават". Но на видео, которые они выкладывают в сети, можно услышать характерный для российских "шахедов" звук. Также на видео на одном из объектов в небе можно увидеть позиционные огни, как у гражданского самолета (вероятно, Ан-2, то есть так называемый "Кукурузник").

Так или иначе, на видео есть и стрельба по объектам в небе. По БПЛА, или по заблудившемуся "Кукурузнику", но стреляют в воздух из автоматов и зенитки ПВО.

Местные масс-медиа, никак не комментируя ни объекты в небе, ни стрельбу по ним, просто цитируют мэра Салавата Альберта Муталова и его заместителей, которые говорят, что "не владеют информацией".

Официально аэропорт Уфы не вводил никаких ограничений на полеты, являющиеся стандартной процедурой при угрозе воздушной атаки.

"Газпром Нефтехим Салава" является российской нефтехимической компанией, владеющей одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии. Сам НПЗ расположен в городе Сала, но штаб-квартира и отдельное предприятие НПЗ "Мономер" базируется в Салавате, на улице Молодогвардейцев.

За сутки до "охоты на "Кукурузник" на салаватовском НПЗ был "праздник" – встречали руководство города и региона, прибывшее на предприятие из-за запуска новой установки по производству технической серы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 ноября 2024 года Вооруженные силы Украины совершили серию атак по важным объектам в Курской области РФ, в том числе по военному аэродрому в Халино и командному пункту российских войск. Удар был нанесен с помощью ракет ATACMS, поразивших стратегические цели, в том числе военных объектов и техники агрессора.

Напомним также, что вечером в субботу, 23 ноября, в Курской области РФ раздались взрывы. Россияне жаловались на атаку ракетами ATACMS, а также БПЛА.

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