'Слова кандидата будут отличаться от действий президента': Пристайко напомнил, что первое американское оружие Украине предоставил именно Трамп

После выборов в США очевидно то, что слова кандидата Дональда Трампа будут отличаться от его действий, когда он станет президентом, в том числе и в отношении Украины. Стоит также помнить, что именно республиканец предоставил нам первое оружие – это были ПТРК Javelin в 2018 году.

Видео дня

Также Трамп агрессивно вел себя по отношению к россиянам и сирийскому правительству, когда были подозрения о применении химического оружия. Об этом в интервью OBOZ.UA сказал Вадим Пристайко – бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-министр иностранных дел Украины, экс-глава миссии Украины при НАТО.

"То есть есть определенные факторы, которые позволяют нам тоже ожидать радикальных шагов относительно российско-украинской войны. И то, что у Путина на первом этапе будет такой, знаете, как медовый месяц, я уверен в этом, но нам надо удержаться, реагировать спокойно, держать фронт, ведь не все пропало", – отметил он.

Пока точно не известно, кто будет руководителем Пентагона в администрации нового президента, кто станет государственным секретарем, а кто является ближайшими советниками Трампа.

"Мы видим эти планы, которые есть, они все далеки от реальности, большинство из них строятся только для того, чтобы понравиться кандидату Трампу и получить свое место в администрации. Когда эти люди займут места и разберутся с конфликтом, будет совсем другая картина. Это их сторона работы, есть еще наша сторона работы", – подчеркнул Пристайко.

Украине нужно не только избавиться от тех недостатков, которые не дают нам возможности воевать на полную, но и восстанавливать те связи, которые были разрушены с администрацией Трампа во время колебаний в сторону то республиканцев, то демократической администрации.

В частности, нам нужно объяснять им, для чего США защищать Украину, для чего нужно вкладываться в нашу страну, а также, что уже было очень много вложено. Именно последний аргумент, считает дипломат, будет действенным.

"Что касается договоренностей с Путиным, то нужно реагировать также пока спокойно. Да, у вас есть какое-то чувство, что вы можете достучаться до Путина, вы можете как-то договориться, пробуйте. Мы посмотрим, как это получится. В конце концов мы будем все это время воевать", – сказал экс-министр.

Он добавил, что примерно такая позиция была у Израиля, и это привело к тому, что он выстоял все эти годы войн. "Уважение не выпрашивают, его завоевывают. Наверное, будет очень сложно. Особенно то, что касается этих месяцев, пока полностью не войдет в свои дела новая администрация Трампа", – резюмировал Пристайко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, предварительно, побеждает на выборах президента США. Он опередил представительницу Демократической партии и нынешнюю вице-президента Камала Гаррис, получив необходимые 270 голосов выборщиков.

– Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик заявил, что победа Трампа повлияет на Украину. Это, прежде всего, будет касаться хода войны, перспектив вступления в НАТО и экономики нашей страны. В ближайшие четыре года Украине не стоит надеяться на приглашение в Альянс. Также следует ожидать прекращения финансовой помощи со стороны США нашей экономике и давления Вашингтона на переговоры с РФ о приостановлении войны путем сдачи территории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!