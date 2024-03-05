Сливал секретные данные о войне в Украине на сайте знакомств: подполковник армии США в отставке попал в громкий скандал

Сотруднику ВВС США предъявлено обвинение в распространении секретной информации на иностранном сайте знакомств после того, как он отправил конфиденциальную информацию о войне России в Украине человеку, который представился женщиной, живущей в Украине. Он впервые предстанет перед федеральным судом Небраски во вторник.

Об этом сообщают Министерство юстиции США, а также американский телеканал CNN. Прокуроры утверждают, что 63-летний Дэвид Франклин Слейтер, подполковник армии в отставке, имевший допуск к секретной информации Стратегического командования США, посещал секретные брифинги о войне в Украине с февраля по апрель 2022 года, вскоре после начала широкомасштабного российского вторжения.

Затем он отправил эту секретную информацию человеку, который утверждал, что он женщина, живущая в Украине. Они общались по электронной почте и через онлайн-платформу обмена сообщениями иностранного сайта знакомств.

Известно, что его собеседник регулярно просил предоставить ему засекреченную информацию и называл его в личных сообщениях "тайным информатором", а также "секретным агентом".

Слейтер был арестован в субботу. Планируется, что он впервые предстанет перед федеральным судом Небраски во вторник.

Помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен из отдела национальной безопасности Министерства юстиции отметил, что Слейтер "сознательно передал секретную информацию о национальной обороне другому человеку, явно пренебрегая безопасностью своей страны и своей клятвой хранить ее секреты".

Ему предъявлено одно обвинение в сговоре с целью раскрытия информации о национальной обороне и два пункта в несанкционированном раскрытии информации о национальной обороне. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 30 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 000 долларов.

Напомним, бывший военнослужащий Национальной гвардии США из штата Массачусетс Джек Тейшейра 4 марта признал вину по делу об утечке секретных документов Пентагона. В этой связи он согласился на 16-летнее тюремное заключение.

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