Нацгвардеец США Тейшейра признал вину в утечке данных из Пентагона и согласился на 16 лет тюрьмы

Бывший военнослужащий Национальной гвардии США из штата Массачусетс Джек Тейшейра 4 марта признал вину по делу об утечке секретных документов Пентагона. В этой связи он согласился на 16-летнее тюремное заключение.

Об этом сообщает ABC News. Согласно соглашению со следствием о признании вины, которое 22-летний Тейшейра подписал и которое подали в суд, он согласился признать вину по всем шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации, составляющей государственную тайну.

В обмен на это прокуроры согласились не объявлять ему дополнительных обвинений по закону о шпионаже.

В рамках соглашения о признании вины Тейшейра должен явиться на допрос в Министерство обороны и Министерство юстиции США, а также передать все секретные материалы, которые еще могут остаться в его распоряжении.

Напомним, что 8 апреля прошлого года газета The New York Times сообщила, что в сети появилась новая порция документов США, в том числе и секретных, по Украине, Китаю и Ближнему Востоку. В открытый доступ могло "просочиться" более сотни секретных данных. Официальные лица Вашингтона признали, что масштаб такой утечки вместе с чувствительностью самих данных может нанести огромный ущерб.

Издание CNN написало, что утечка такой информации якобы заставила Украину изменить свои военные планы. Часть документов раскрывает ключевые недостатки в украинском вооружении, ПВО, размерах и готовности батальонов.

Этот инцидент обеспокоил Пентагон, ведь только накануне стало известно об утечке информации с подробным описанием планов США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением. В ОП тогда заявили, что опубликованные данные, вероятно, содержат статистический анализ поставок вооружения. Там заверили, что о реальных планах контрнаступления российские войска узнают первыми.

Позже издание The New York Times сообщило, что куратором игрового онлайн-чата, куда за последние несколько месяцев были слиты секретные документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джек Тейшейра. В его группе Thug Shaker Central от 20 до 30 человек, преимущественно молодые люди и подростки, объединились из-за общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

По словам участников сообщества, документы начали привлекать более широкое внимание после того, как были размещены на общедоступном онлайн-форуме, откуда их подхватили русскоязычные Telegram-каналы, а затем The New York Times, которая первой сообщила о них.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!