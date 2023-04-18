Слитые 'секретные документы' Пентагона могут быть поддельными, – Кирби

В администрации американского президента Джо Байдена заявили, что секретные документы Пентагона, которые "слили" в сеть, могли быть подделанными. Они якобы не отражают последние разведданные США.

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Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме в понедельник, 17 апреля. Его заявление процитировал журналист издания Today News Africa Саймон Атеба на своем аккаунте в Twitter.

По словам Кирби, эти документы могут содержать неполную информацию или же быть поддельными, ведь они не отражают последние разведывательные данные США.

"Выступая на брифинге две минуты назад, Джон Кирби продолжал распространять утверждение о том, что документы, которые, как сообщается, "слил" Джек Тейшейра, могли быть поддельными, и что они представляют просто неполную картину, которая не отражает последние разведданные США", – написал журналист.

Кроме того, как говорится в сообщении Атеба, Кирби сказал, что глава Штатов Джо Байден серьезно относится к усилиям по защите секретов страны. Также чиновник Белого дома добавил, что не знает, действовал ли Тейшейра сам.

По его словам, расследование относительно "слива" секретных документов Пентагона продолжается, поэтому раскрывать его детали пока что нельзя.

Напомним, 7 апреля стало известно, что в сеть попали секретные документы с планами США и НАТО по усилению ВСУ. Всего было "слито" более 100 секретных документов Пентагона, содержащих информацию не только об Украине, но и о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке. Министерство юстиции США и Пентагон начали расследование по факту появления документов в сети.

Позже в США задержали подозреваемого в публикации секретных документов Минобороны страны. Им оказался 21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС Джек Тейшейра.

Причиной публикации секретных документов якобы стало его желание покрасоваться информированностью перед членами созданной им группы Thug Shaker Central, которые объединились на почве общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Как выяснилось позже, Тейшейра отвечал за работу коммуникационной сети, именно благодаря этому он имел доступ к секретным материалам.

17 апреля издание The Wall Street Journal сообщило, что ведущую роль в распространении документов сыграл антиукраинский Telegram-канал Donbass Devushka. Одним из администраторов канала якобы была бывший унтер-офицер Военно-морских сил США Сара Билс.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Associated Press, утечка секретных документов Пентагона существенно не изменит ход войны России против Украины. О самых чувствительных деталях плана предстоящего контрнаступления украинское военно-политическое руководство коллегам в Вашингтоне не сообщало.