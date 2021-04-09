Следствие обнародовало выводы о загадочном "самоубийстве" соратника Березовского в Лондоне

Российского бизнесмена Николая Глушкова, который был соратником Бориса Березовского, в 2018 году задушил неизвестный, обмотав ему шею собачьим поводком.

Такие выводы следствия были обнародованы во время слушаний в Коронерском суде западного Лондона, пишет Reuters. Отмечается, что это пытались обставить как суицид.

Детективы считают, что Глушков стал жертвой профессионального убийцы, которого мог подослать Кремль. За время расследования они допросили 537 человек, но личность подозреваемого или нескольких подозреваемых установить не удалось.

Глушкова нашли лежащим лицом вниз в коридоре, а его шея была обмотана красным собачьим поводком. Также на теле обнаружили следы кровоподтеков, а рядом стояла двухступенчатая стремянка и лежала синяя веревка.

Во время вскрытия были обнаружены следы насильственной смерти: переломы гортани и подъязычной кости, а также поверхностные повреждения лица.

Также фельдшер Доминик Бейл, который был на месте происшествия, пояснил, что обычно в случаях самоубийства лестница опрокидывается. Но в этом случае она осталась стоять ровно.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти 68-летнего Глушкова стало известно 13 марта 2018 года. Тогда друзья российского бизнесмена заявили, что считают его смерть подозрительной.

Он был найден мертвым в своем доме в Нью-Молдене через неделю после отравления "Новичком" бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Глушков бежал из России после обвинения в мошенничестве, когда работал заместителем директора авиакомпании "Аэрофлот". В 2010 году он получил политическое убежище в Великобритании, а в 2017-м российский суд заочно приговорил его к восьми годам тюрьмы по обвинению в хищении 87 млн фунтов стерлингов у авиакомпании.

Он был соратником российского олигарха Бориса Березовского, который умер в 67 лет в Лондоне.