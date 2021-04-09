Слідство оприлюднило висновки про загадкове "самогубство" соратника Березовського в Лондоні

Російського бізнесмена Миколу Глушкова, який був соратником Бориса Березовського, в 2018 році задушив невідомий, обмотавши йому шию собачим повідцем.

Такі висновки слідства були оприлюднені під час слухань в Коронерському суді західного Лондона, пише Reuters. Відзначається, що це намагалися обставити як суїцид.

Детективи вважають, що Глушков став жертвою професійного вбивці, якого міг підіслати Кремль. За час розслідування вони допитали 537 осіб, але особу підозрюваного або декількох підозрюваних встановити не вдалося.

Глушкова знайшли лежачим обличчям вниз в коридорі, а його шия була обмотана червоним собачим повідцем. Також на тілі виявили сліди синців, а поруч стояла двоступенева драбина та лежала синя мотузка.

Під час розтину було виявлено сліди насильницької смерті: переломи гортані і під'язикової кістки, а також поверхневі ушкодження обличчя.

Також фельдшер Домінік Бейл, який був на місці події, пояснив, що зазвичай у випадках самогубства драбина перекидається. Але в цьому випадку вона залишилася стояти рівно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть 68-річного Глушкова стало відомо 13 березня 2018 року. Тоді друзі російського бізнесмена заявили, що вважають його смерть підозрілою.

Він був знайдений мертвим в своєму будинку в Нью-Молдені через тиждень після отруєння "Новачком" колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.

Глушков втік з Росії після обвинувачення у шахрайстві, коли працював заступником директора авіакомпанії "Аерофлот". У 2010 році він отримав політичний притулок у Великобританії, а в 2017-му російський суд заочно засудив його до восьми років в'язниці за обвинуваченням у розкраданні 87 млн фунтів стерлінгів у авіакомпанії.

Він був соратником російського олігарха Бориса Березовського, який помер в 67 років в Лондоні.