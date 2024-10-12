'Слабый ход': Гаррис раскритиковала Трампа из-за отказа от повторных дебатов

Кандидатка в президенты США от демократической партии Камала Гаррис раскритиковала своего соперника от республиканцев Дональда Трампа. Она назвала "слабым шагом" его отказ от повторных прений.

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Об этом Камала Гаррис заявила во время митинга в Аризоне – одном из "шатких" штатов Аризоне. Ее цитирует The Hill.

"Я считаю, что это медвежья услуга для избирателей. Я также считаю, что это довольно слабый шаг. Но даже если он не будет участвовать в дебатах, контраст на этих выборах уже очевиден. Эти выборы касаются двух очень разных видений нашей нации. Один, его, сосредоточенный на прошлом. Другой, наш, ориентированный на будущее", – заявила Гаррис на митинге в Чандлере, штат Аризона.

Гаррис заявила, что США готовы к "новому оптимистическому поколению лидеров", признав при этом, насколько напряженной является борьба в колеблющихся ключевых штатах.

"Это будет очень напряженная борьба до самого конца", – сказала она.

Согласно данным опросов Decision Desk HQ/The Hill, Трамп опережает Харрис в Аризоне на 1,2%, получив 48,9% по сравнению с ее 47,7%.

Отметим, что Дональд Трамп уже во второй раз отказался дебатировать со своей оппоненткой Камалой Гаррис. Как сообщил Reuters, 9 октября телеканал Fox News пригласил обоих кандидатов принять участие в возможных вторых дебатах 24 или 27 октября. Однако Трамп отказался участвовать в них, заявив, что сейчас слишком поздно проводить дебаты.

В прошлый раз Трамп отклонил приглашение CNN на прения 23 октября, которое Гаррис приняла.

Как сообщал OBOZ.UA, по результатам последних опросов, Гаррис опережает Трампа среди потенциальных избирателей на 4 процентных пункта. В настоящее время Гаррис в избирательной гонке лидирует с 49% против 45% голосов за Трампа. Вице-президент также опережает экс-президента на 3 процентных пункта среди зарегистрированных избирателей.

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