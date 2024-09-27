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Скорость ветра достигает более 200 км в час: во Флориде эвакуируют десятки тысяч человек из-за мощного урагана "Хелен". Фото и видео

Иванна Шепель
Мир
6 минут
297
Скорость ветра достигает более 200 км в час: во Флориде эвакуируют десятки тысяч человек из-за мощного урагана 'Хелен'. Фото и видео

Мощный ураган "Хелен" в ночь на пятницу вышел из Мексиканского залива на сушу в американском штате Флорида, нанеся значительный ущерб домам, предприятиям и инфраструктуре, выкорчевывая деревья, обрывая линии электропередач и срывая крыши. По данным синоптиков, скорость ветра на суше превышает 200 км/ч.

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Об этом сообщает NorthEscambia и BBC. В настоящее время известно о по меньшей мере двух погибших, но местные власти предупреждают, что это количество может возрасти.

Урагану присвоена четвертая категория, что свидетельствует о его "чрезвычайной опасности".

Множество округов и населённых пунктов Флориды еще до выхода урагана на берег затопило, они остались без электричества и связи. Метеорологи прогнозировали, что постоянная скорость ветра при выходе "Хелен" на сушу будет достигать 215 км/ч.

Скорость ветра достигает более 200 км в час: во Флориде эвакуируют десятки тысяч человек из-за мощного урагана "Хелен". Фото и видео

Синоптики и местные власти предупреждали, что уровень воды на океанском побережье может подняться на шесть метров, а мощные ливни затопят многие территории вглубь суши.

Заместитель директора Национального центра исследования ураганов Джейми Роум отметил в эфире CNN, что "Хелен" приведет к беспрецедентным наводнениям во внутренних районах и, вероятно, унесет много жизней.

"В исторической перспективе 50% жертв пришлось именно на такие ситуации. В этой ситуации, с такими потенциальными наводнениями, вероятно, будет много жертв", – сказал Роум.

Скорость ветра достигает более 200 км в час: во Флориде эвакуируют десятки тысяч человек из-за мощного урагана "Хелен". Фото и видео

В четырех округах Флориды была объявлена обязательная эвакуация – более 70 000 человек вынуждены были покинуть свои дома из-за стихийного бедствия.

Скорость ветра достигает более 200 км в час: во Флориде эвакуируют десятки тысяч человек из-за мощного урагана "Хелен". Фото и видео

Более 1 миллиона человек остались без электричества. Этот ураган стал первым за всю историю, известным штормом 4-й категории, который ударил по региону Биг-Бенд во Флориде с 1851 года.

"Это событие вряд ли удастся пережить живущим в прибрежных или низменных районах. В истории не было шторма такой силы, что обрушился на Вакуллу", – заявил шериф округа Вакулла Джаред Миллер.

Директор Национального центра исследования ураганов Майкл Бреннан отметил за несколько часов до выхода урагана на сушу, что в некоторых районах могут возникнуть условия, делающие выживание невозможным.

Скорость ветра достигает более 200 км в час: во Флориде эвакуируют десятки тысяч человек из-за мощного урагана "Хелен". Фото и видео

Офис шерифа одного из прибрежных округов Флориды сделал очень серьезное обращение к тем, кто категорически отказывается эвакуироваться: они призвали людей написать свое имя на руке или ноге для облегчения идентификации. 

"Если вы или кто-нибудь из ваших знакомых решили не эвакуироваться, то, пожалуйста, напишите ваше имя, дату рождения и важную информацию на руке или ноге несмывающимся маркером, чтобы вас можно было узнать и сообщить родственникам", — говорится в обращении офиса шерифа округа Тейлор.

Траектория "Хелен" после Флориды проляжет через Джорджию и другие штаты, где также предстоят серьезные разрушения.

После шторма жителей пострадавших регионов предстоит длительный процесс восстановления. Ущерб, нанесенный ураганом Хелен, будет существенным, и на их устранение понадобится немало времени. Полный масштаб последствий урагана Хелен станет известен только через несколько дней или даже недель.

Скорость ветра достигает более 200 км в час: во Флориде эвакуируют десятки тысяч человек из-за мощного урагана "Хелен". Фото и видео

Ранее сообщалось, что северную часть Вьетнама накрыл супертайфун Яги, признанный самым мощным штормом в Азии в этом году. Тропический циклон уже унес жизни не менее 16 человек.

Напомним, Тасманию, штат и остров Австралии, накрыл ураган и сильный ливень. Из-за стихии около 30 тыс. потребителей по всему штату остались без электроэнергии, власти предупредили об угрозе наводнения.

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