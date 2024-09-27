Скорость ветра достигает более 200 км в час: во Флориде эвакуируют десятки тысяч человек из-за мощного урагана 'Хелен'. Фото и видео

Мощный ураган "Хелен" в ночь на пятницу вышел из Мексиканского залива на сушу в американском штате Флорида, нанеся значительный ущерб домам, предприятиям и инфраструктуре, выкорчевывая деревья, обрывая линии электропередач и срывая крыши. По данным синоптиков, скорость ветра на суше превышает 200 км/ч.

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Об этом сообщает NorthEscambia и BBC. В настоящее время известно о по меньшей мере двух погибших, но местные власти предупреждают, что это количество может возрасти.

Урагану присвоена четвертая категория, что свидетельствует о его "чрезвычайной опасности".

Множество округов и населённых пунктов Флориды еще до выхода урагана на берег затопило, они остались без электричества и связи. Метеорологи прогнозировали, что постоянная скорость ветра при выходе "Хелен" на сушу будет достигать 215 км/ч.

Синоптики и местные власти предупреждали, что уровень воды на океанском побережье может подняться на шесть метров, а мощные ливни затопят многие территории вглубь суши.

Заместитель директора Национального центра исследования ураганов Джейми Роум отметил в эфире CNN, что "Хелен" приведет к беспрецедентным наводнениям во внутренних районах и, вероятно, унесет много жизней.

"В исторической перспективе 50% жертв пришлось именно на такие ситуации. В этой ситуации, с такими потенциальными наводнениями, вероятно, будет много жертв", – сказал Роум.

В четырех округах Флориды была объявлена обязательная эвакуация – более 70 000 человек вынуждены были покинуть свои дома из-за стихийного бедствия.

Более 1 миллиона человек остались без электричества. Этот ураган стал первым за всю историю, известным штормом 4-й категории, который ударил по региону Биг-Бенд во Флориде с 1851 года.

"Это событие вряд ли удастся пережить живущим в прибрежных или низменных районах. В истории не было шторма такой силы, что обрушился на Вакуллу", – заявил шериф округа Вакулла Джаред Миллер.

Директор Национального центра исследования ураганов Майкл Бреннан отметил за несколько часов до выхода урагана на сушу, что в некоторых районах могут возникнуть условия, делающие выживание невозможным.

Офис шерифа одного из прибрежных округов Флориды сделал очень серьезное обращение к тем, кто категорически отказывается эвакуироваться: они призвали людей написать свое имя на руке или ноге для облегчения идентификации.

"Если вы или кто-нибудь из ваших знакомых решили не эвакуироваться, то, пожалуйста, напишите ваше имя, дату рождения и важную информацию на руке или ноге несмывающимся маркером, чтобы вас можно было узнать и сообщить родственникам", — говорится в обращении офиса шерифа округа Тейлор.

Траектория "Хелен" после Флориды проляжет через Джорджию и другие штаты, где также предстоят серьезные разрушения.

После шторма жителей пострадавших регионов предстоит длительный процесс восстановления. Ущерб, нанесенный ураганом Хелен, будет существенным, и на их устранение понадобится немало времени. Полный масштаб последствий урагана Хелен станет известен только через несколько дней или даже недель.

Ранее сообщалось, что северную часть Вьетнама накрыл супертайфун Яги, признанный самым мощным штормом в Азии в этом году. Тропический циклон уже унес жизни не менее 16 человек.

Напомним, Тасманию, штат и остров Австралии, накрыл ураган и сильный ливень. Из-за стихии около 30 тыс. потребителей по всему штату остались без электроэнергии, власти предупредили об угрозе наводнения.

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