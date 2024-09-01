В Австралии непогода повредила энергетическую инфраструктуру: десятки тысяч человек остались без света

На Тасманию, штат и остров Австралии, в воскресенье, 1 сентябя, обрушился ураган и сильный ливень. Из-за разгула стихии около 30 тыс. потребителей по всему штату остались без электроэнергии, власти предупредили об угрозе наводнения.

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Как передает Reuters, холодный фронт принес на Тасманию разрушительные ветры и проливные дожди, что привело к предупреждениям о наводнениях. "Сегодня утром около 30 тыс. клиентов по всему штату остались без электроэнергии", – сообщила в воскресенье в Facebook государственная энергетическая компания Tasnetworks.

Метеорологическая служба страны сообщила на своем сайте, что холодный фронт над Тасманией, население которой составляет около 570 тыс. человек, отступает, "хотя полосы ливней и гроз по-прежнему представляют опасность разрушительных порывов ветра".

Министр по чрезвычайным ситуациям Тасмании Феликс Эллис на телевизионной пресс-конференции заявил, что были повреждены объекты недвижимости, линии электропередач и инфраструктура.

"Сумма ущерба, вероятно, будет значительной", – сказал он.

Власти по чрезвычайным ситуациям выпустили предупреждения о наводнении.

Это, по их данным, может оставить жителей Тасмании в изоляции на несколько дней, поскольку штат готовится к очередному прогнозируемому холодному фронту в воскресенье вечером.

"Существует вероятность затопления объектов недвижимости, а также невозможности проезда по дорогам", – заявил исполнительный директор Службы по чрезвычайным ситуациям штата Тасмания Мик Лоу.

По данным службы, за последние 24 часа власти получили 330 запросов о помощи.

Тасмания находится в часе полета или десяти часах паромной переправы от материкового города Мельбурн, в 445 км (275 миль).

Около 40% острова – это дикая местность или охраняемые территории, напоминает Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые создали программу искусственного интеллекта, которая может предугадать наступление катастрофических переломных моментов. Исследователи планируют использовать ее для прогнозирования экологического коллапса, финансовых крахов, пандемий и отключений электроэнергии.

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