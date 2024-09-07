Север Вьетнама накрыл мощнейший шторм в Азии: тысячи деревьев вырваны с корнями. Фото

Северную часть Вьетнама накрыл супертайфун Яги, который признан самым мощным штормом в Азии в этом году. Тропический циклон уже унес жизни не менее 16 человек.

Видео дня

Ураган со скоростью ветра до 160 км/ч накрыл островные районы северного Вьетнама. Об этом сообщает Reuters.

По данным метеорологического агентства Вьетнама, 7 сентября около 13:00 по местному времени на севере страны были зафиксированы мощнейшие порывы ветра с пиковой скоростью до 234 км/ч. Прибрежный город Хайфон с населением 2 миллиона человек, где расположены заводы иностранных транснациональных корпораций и местного автопроизводителя VinFast, оказался в числе наиболее пострадавших.

Власти сообщили, что в некоторых частях города наблюдались перебои с электроснабжением. По словам очевидца, ветер разбил окна зданий и сломал тысячи деревьев. Городские улицы опустели, поскольку граждане прислушались к призывам властей оставаться дома.

Правительство Вьетнама сообщило, что эвакуировало около 50 тыс. человек из прибрежных городов и разместило в опасном районе 450 тыс. военнослужащих. Кроме того, была приостановлена ​​работа четырех аэропортов, включая ханойский Нойбай, самый загруженный на севере страны, и отменено более 300 рейсов.

Средние школы также были закрыты в 12 северных провинциях, в том числе в столице Ханое.

Напомним, на Тасманию, штат и остров Австралии обрушился ураган и сильный ливень. Из-за разгула стихии около 30 тыс. потребителей по всему штату остались без электроэнергии, власти предупредили об угрозе наводнения.

Ранее сообщалось, что в Исландии произошло извержение вулкана. И именно в то время, когда раскаленная лава начала вытекать из кратера, над ней вверху появилось северное сияние.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!