Вполне возможно, что манхеттенский прокурор Сайрус Венс обойдется без сотрудничества Вайссельберга! Он сказал, арестовывая руководителя Trump Organization, главной компании Трампа 1 июля: "Я привлек к ответственности Трампа. Документы сейчас важнее, чем Вайссельберг".

Аллен Вайссельберг является главным свидетелем в судебном преследовании Trump Organization по обвинению в налоговом и банковском мошенничестве. Еще бы, он главный финансовый директор компании, главный руководитель. Не считая, разумеется, самого Трампа. А охота идет именно на того.

Впрочем, не так: прокуратура отнюдь не преследует компанию Трампа и его самого специально, как это делается в России с компаниями неугодных лиц. Она соблюдает закон, как и должно быть в отношении кого бы то ни было. Увы, в правление Трампа этому многое мешало, да и сейчас, поскольку главный мошенник ныне является оплотом и единственной надеждой республиканцев, многие наблюдатели пришли к выводу, что без сотрудничества Вайссельберга прокуратура не сможет возбудить дело против бывшего президента.

Видео дня

Похоже, однако, что Вайссельберг не так уж важен для обвинения, свидетелей и без него хватает, взять хотя бы Майкла Коэна, личного поверенного в делах Трампа. Он, в часности, предупреждал еще в начале 2019 года, давая показания в Конгрессе, что Трамп попытается совершить переворот: "Я боюсь, что если [Трамп] проиграет выборы в 2020 году, мирной передачи власти не произойдёт". Так оно и случилось, Трамп пытался организовать государственный переворот, но за это его будут судить несколько позже. Комиссия по расследованию уже работает...

А пока - налоги, как и в случае с Аль Капоне. Имеются свидетели и помимо Вайссельберга, но дело даже не в них. Слишком уж красноречива информация огромного массива электронных писем, таблиц и других корпоративных файлов компании Трампа и ее контрагентов. Ведь в конечном итоге в американских судах большинство дел выиграно или проиграно не на основании свидетельских показаний, а на базе документов, особенно в процессах с "белыми воротничками", которые обычно связаны с множеством деловых документов. Каковые и являются главными аргументами.

Так, когда жители штата Нью-Йорк (Трампа там заслуженно не любят, почему он и перебрался во Флориду) подали в суд на Trump Organization, то дело Университета Трампа, возбужденное в 2013 году, хотя использовало свидетельства руководителей липового заведения и душераздирающие истории десятков обманутых жертв, но по сути основывалось на документах. Были приложены стенограммы "семинаров", а также учебник, используемый "инструкторами" по быстрой успешности, отчеты о финансовых и кадровых ресурсах и большое количество внутренних документов.

От того же Коэна известно, что команда Трампа часто вела записи встреч; могли быть аудиофайлы (вроде того, что Коэн записал о деньгах за молчание проститутки Сторми Дэниэлс), расшифровки стенограмм и пр. Деловые телеконференции часто записываются и архивируются. Если какие-либо участники собрания вели записи в то время, и это может быть подтверждено, - например, с помощью метаданных, показывающих время создания файла - то эти заметки потенциально могут быть допустимы в качестве доказательства.

Электронные таблицы и другая бухгалтерская отчетность здесь особенно важны: если прокуроры могут показать, что один набор реальных чисел существовал, а второй, фиктивный набор был затем создан и утвержден, то это может служить подтверждением преднамеренного мошенничества. Судя по всему, доказательств достаточно и были веские причины, по которым окружная прокуратура Манхэттена дошла до Верховного суда, чтобы получить все эти документы. А после этого появились причины, по которым генеральная прокуратура Нью-Йорка подняла расследование до уровня уголовного, присоединилась к усилиям окружного прокурора - Трампом занимается и прокурор штата Нью-Йорк Летишия Джеймс (которую он неоднократно оскорблял). Она рассматривает многочисленные случаи, когда организация Трампа завышала стоимость своей недвижимости, чтобы получить банковский заем, параллельно занижая ее, чтобы не платить налоги. В итоге они совместно возглавили специальное большое жюри. Значит, товар у них есть...

Остается выяснить вопрос институциональной иерархии компании, то бишь степения участия самого Трампа. Как принимаются решения высшим руководством? Кто подписывает ключевые решения? У Trump Organization иерархия четкая: безусловное подчинение Дональду Трампу. Все делалось, чтобы он был доволен. Как прокуратура выяснила из дела Университета Трампа, он исключительно жестко контролирует все процессы принятия решений и прежде всего все, что отражается на его публичном имидже, например, маркетинговые материалы, фотографии и видео с его участием, приписываемые ему слова и т.д. И, как заметил Коэн, особенно жестко он контролирует публичные финансовые отчеты, чтобы они показали его богатство и успех.

Столь централизованный управленческий стиль Трампа привел к тому, что его одобрение или неодобрение было решающим для руководства компании. Например, в документах Университета Трампа каждый раз, когда кто-то в организации общался с Трампом по поводу чего-либо и получал его одобрение, они размахивали этим фактом как ценным трофеем, заявляя в своих электронных письмах, что "Мистер Трамп"сказал то-то или "DJT"это одобрил. Этот обычай в Trump Organization может помочь прокурорам показать причастность Трампа, даже если он лично не использовал электронную почту. Если все остальные в компании записывали каждое его движение, то отсутствие его писем не имеет значения.

Кто опишет в детялях, как работала компания Трампа? Не обязательно Вайссельберг. Это может быть кто угодно из руководства, группы, в которую входит МакКонни, старший вице-президент Trump Organization, который, видимо, уже сотрудничает с прокурорами. Это может быть и Коэн - он давно служит Вергилием, который ведет присяжных через подземный мир Трамп Тауэр, создавая картину повседневной работы на босса.

Это не означает, что Вайссельберг не важен, он может ускорить процесс. Когда в сентябре 2020 года экспертов опросили о перспективах осуждения Трампа, они пришли к выводу, что срок он может получить огромный, но не ранее конца 2022-го, а то и начала 2023 года. Что невыносимо долго, учитывая грядущие через год перевыборы в Сенат. Сейчас, к счастью, ситуация быстро меняется и не следует забывать, что этим проблемы Трампа не исчерпаны. Против него возбуждено как минимум 6 судебных исков в прокуратурах штатов.

Прокуроры штата Мэриленд и столичного округа Колумбия расследуют случаи, когда Трамп пользовался должностным положением в интересах своего бизнеса. Так, дипломаты, представители зарубежных организаций и частные лица останавливаются в его отелях, создавая конфликт интересов между обязанностями президента и его бизнесом. Иск подали также отели и рестораны, конкурирующие с Трампом в Вашингтоне.

Племянница Трампа судится с ним за подделку документов о наследстве. Мэри и её брат должны были получить четверть состояния Фреда Трампа после его смерти. В то время трамповская организация предоставляла Мэри, её брату Фреду младшему, и его сыну медицинскую страховку. Чтобы оказать давление на них, Трамп отменил страховку, в которой сильно нуждался ребёнок. Так он заставил Мэри и её брата отказаться от своей доли наследства. Мало того, около 20 женщин подали на него в суд по обвинению в изнасиловании, попытке изнасилования и сексуальных домогательствах! Веселый у нас президент, куда там Биллу Клинтону.

Но и на этом проблемы Трампа не заканчиваются. Благодаря репортажам "Нью-Йорк Таймс" известно, что он задолжал кредиторам сотни миллионов долларов. "Форбс" полагает, что речь идет о миллиарде! Эксперты считают, что его бизнес находится в плачевном состоянии. До сих пор его спасали коррупционные механизмы, но потеряв власть, Трамп не сможет вернуть долги. В частности, около трети миллиарда он должен Дойчебанку. Этот банк известен отмыванием грязных русских денег. Отмывались они и через недвижимость Трампа. Если помните, под конец своей каденции Трамп скандально помиловал своих подручных Манафорта, Флинна и Стоуна? Их, по-моему, неплохо знают в Украине... Так вот, идет расследование по поводу коррупционной составляющей в этих помилованиях.

Должен заметить в заключение, что этот День независимости мы отмечали не с той радостью, что раньше. Явление Трампа показало, что даже в главном мировом оплоте демократии возможен фашизм - на его стороне до 40% населения. Что весьма огорчительно. Надеюсь, что уже к выборам в Конгресс он будет отбывать немалый срок заключения - стены тюрьмы это те самые стены, которые могут сделать страну safe again.

И да: Америка не Украина и так легко в Ростов из нее не сбежишь. Между прочим, умный и добрый Обама обещал навещать Трампа в узилище...

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.