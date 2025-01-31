Сколько жителей Дании считают США значительной угрозой их стране на фоне заявлений Трампа: результаты опроса

Почти половина жителей Дании воспринимают США как серьезную угрозу для своей страны. Такие данные появились после заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что он намерен взять под контроль входящую в состав Датского королевства автономную территорию.

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Об этом сообщает издание The Guardian, ссылающееся на данные опроса YouGov. Также большинство респондентов категорически против перехода Гренландии в состав Соединенных Штатов.

"Опрос более 1000 человек в Дании, проведенный с 15 по 22 января, показал, что 46% считают США либо "очень большой угрозой", либо "достаточно большой угрозой" для Дании", – говорится в статье.

В свою очередь, эти показатели превышают количество тех, кто считает угрозой Северную Корею или Иран – соответственно 44 и 40%. В то же время угроза со стороны России остается существенно выше, 86% опрашиваемых заявили, что считают Москву опасной.

78% респондентов высказались против идеи продажи Гренландии Соединенным Штатам, однако 72% считают, что окончательное решение должна принимать сама Гренландия, а не Дания. Результаты опроса обнародованы через неделю после того, как премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен совершила визиты в Берлин, Париж и Брюссель, ища поддержки на фоне угроз президента Трампа по Гренландии.

"Я хочу убедиться, что вся Европа будет вместе. Не только в связи с Королевством Дании, но и шире", – сказала премьер Дании.

Как пишет издание, Трамп заявил, что контроль над Гренландией и Панамским каналом является "абсолютной необходимостью" для обеспечения экономической безопасности США. Он отметил важность владения этими территориями, назвав их стратегически важными.

Гренландия уже долгое время находилась в его поле зрения как потенциальный объект для покупки. В 2019 году Трамп подтвердил, что поручил своим помощникам изучить возможность приобретения острова, описав это как "большое соглашение с недвижимостью". Помимо запасов нефти и газа, Гренландия также привлекает внимание мировых игроков, в частности Китая, благодаря своим ресурсам, востребованным экологическими технологиями.

Напомним, 26 января стало известно, что Трамп выразил уверенность, что США будут иметь контроль над Гренландией. Республиканец заявил, что десятки тысяч жителей острова хотят быть частью Америки, поэтому купить остров не составит труда.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп объяснил, зачем США должны совершать протекторат над Гренландией. По его мнению, это нужно для "международной безопасности". Также глава Белого дома заявил, что Дания не в состоянии "удержать" Гренландию из-за нехватки средств.

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