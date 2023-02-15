"Сколько здесь идиотов": венгерский еврокомиссар забыл выключить микрофон и оскорбил евродепутатов. Видео
Европейский комиссар по вопросам расширения и соседства от Венгрии Оливер Варгеи после выступления в здании Европарламента забыл выключить микрофон и выпалил: "Сколько же здесь идиотов". Учитывая, что в этот момент его окружали евродепутаты, очевидно, что они приняли высказывание венгерского политика на свой счет.
В результате оппозиционная партия Demokratikus Koalíció (Демократическая коалиция) выступила с заявлением, призывающим к отставке Варгеи, подчеркнув, что его комментарий совершенно не соответствует принципам работы Европарламента. О скандальном инциденте сообщило издание TELEX (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Демократическая коалиция призывает к немедленной отставке Оливера Варгеи, и если он откажется уйти в отставку по собственному желанию, мы ожидаем, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен немедленно уволит его", – указано в коллективном заявлении венгерской политической силы в парламенте.
Сам Варгеи в тот же день спустя несколько часов опубликовал обращение с извинениями за неудачное высказывание, сделанное в неудачное время и в неподходящих обстоятельствах. Подобный инцидент он назвал недоразумением, а европейских депутатов – уважаемыми коллегами.
"Это было связано с продолжающимся частным разговором на венгерском языке между мной и главой моего кабинета по совершенно другому вопросу, который был вырван из контекста. Я прошу прощения за любое возможное недопонимание по этому поводу", – написал еврокомиссар.
Напомним, что в 2015 году подобный инцидент произошел и с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Во время пресс-конференции со своим коллегой-саудитом Аделем аль-Джубейром российский дипломат произнес пренебрежительную фразу "дебилы блд", что впоследствии было широко растиражированно и превратилось в народный мем.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава правительства Венгрии Орбан, который считается другом российского диктатора Путина, опубликовал совместное фото с президентом Зеленским. Кадр был сделан на саммите лидеров стран Европейского Союза в Брюсселе.
Впрочем, как видно на опубликованных видео с самого мероприятия, венгерский политик стал единственным на встрече, кто не аплодировал украинскому гаранту. Более того, он заметно засуетился и даже изменился в лице.
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