Сколько британцев отказались бы служить в вооруженных силах в случае новой мировой войны: озвучены цифры

На фоне обсуждений угрозы начала Третьей мировой войны граждане разных стран мира задумываются о реалистичности такого сценария и своего участия в боевых действиях. Страны Европы все больше готовятся к конфликту, однако в Великобритании, например, более трети молодых людей отказались бы служить в вооруженных силах.

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Эта цифра выше, чем количество тех, кто заявил, что пошел бы на войну добровольцем или не отказался бы от службы. Об этом свидетельствует опрос YouGov – британской международной интернет-компании, занимающейся аналитикой данных.

Его провели среди людей – и мужчин, и женщин – в возрасте от 18 до 40 лет. "Возрастной диапазон от 18 до 40 лет подобен тому, которое британское правительство первоначально использовало для призыва на военную службу во время Первой и Второй мировых войн", – отметили аналитики.

38% опрошенных заявили, что они отказались служить в вооруженных силах в случае новой мировой войны. 21% британцев пошли бы на службу, если бы их призвали, а 7% стали бы добровольцами.

При этом 30% утверждают, что не пошли бы в армию, даже если бы Великобритания столкнулась бы с неизбежным вражеским вторжением. Добровольцев бы в таком случае было чуть больше – 11%, а от призыва не бежали бы 23% опрошенных.

"В обоих сценариях около трети либо не уверены, либо считают, что вооруженные силы не захотят их использовать из-за возраста или инвалидности", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки планируют разместить ядерное оружие на территории Великобритании. На такой шаг в Вашингтоне собираются пойти впервые за последние 15 лет из-за растущей угрозы со стороны страны-агрессора России.

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