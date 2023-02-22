Скандал набирает обороты: в Венгрии дали совет главе МИД Словакии, пославшему Орбана ''за российским кораблем''

В Венгрии министру иностранных дел Словакии Растиславу Качеру, который послал главу правительства Будапешта Виктора Орбана вслед "за российским кораблем", дали скандальный совет. Его призвали обратиться за помощью к психиатру. Причем, в срочном режиме.

Видео дня

Такие слова озвучил глава парламентского комитета по иностранным делам Венгрии и соучредитель партии власти "Фидес" Жолт Немет на брифинге, трансляцию которого вело издание Új Szó. Он цинично заявил о психических проблемах Качера, подчеркнув, при этом, что давно с ним знаком.

"Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему крайне срочно посетить психиатра", – отреагировал политик на "обидные" слова в сторону Орбана.

Кроме того, он заявил, что правительство Венгрии однозначно отвергает заявления министра и уже даже вызвал посла Словакии в Будапеште для объяснений.

Как известно, Качер выругался в адрес Орбана за его пророссийскую политику.

"Иди на х*й", – сказал он на русском языке.

При этом ранее Орбан назвал вооруженную агрессию России против Украины "войной между двумя славянскими странами ", в которую Евросоюз не должен вмешиваться. Он призвал Украину прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, а страны Запада – прекратить поддерживать один из лагерей "чужой войны". И таких заявлений было очень много.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее Орбан обвинил Европейский Союз в том, что он якобы занял "неправильную позицию в войне", которую начал кремлевский диктатор Владимир Путин против Украины. Он призвал страны-члены ЕС поменять стратегию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!