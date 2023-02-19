"Это не конфликт между армиями добра и зла!" Орбан назвал войну России против Украины "не нашей"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки Западом оружия Украине затягивают войну. Он назвал вооруженную агрессию России против Украины "войной между двумя славянскими странами", в которую Евросоюз не должен вмешиваться.

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Об этом Орбан заявил в ежегодном послании к стране, сообщает издание iDnes. Он призвал Украину прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, а страны Запада прекратить поддерживать один из лагерей "чужой войны".

"Когда Россия напала, Запад не изолировал конфликт, а поднял его на общеевропейский уровень. Война в Украине – это не конфликт между армиями добра и зла, а между двумя воюющими славянскими странами. Это их война, а не наша", – заявил Орбан, обвинив Евросоюз в затягивании войны."

Также венгерский премьер обвинил Германию в том, что она возглавила один из лагерей войны России против Украины.

"Сначала немцы не снабжали Украину оружием, а снабжали только шлемами. Но сейчас немецкие танки Leopard должны прокатиться через украинскую территорию на восток, до российской границы. Возможно, даже по старым картам", – заявил Орбан, очевидно, намекая на Вторую мировую войну.

Как известно, Венгрия, в отличие от остальных членов Евросоюза и НАТО, отказывается поставлять Украине оружие и даже не разрешает его транспортировать через свою территорию. Также Будапешт отказывается поддерживать антироссийские санкции, а непосредственно Виктор Орбан поддерживает дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным с момента вступления в должность в 2010 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский Союз в том, что он якобы занял "неправильную позицию в войне", которую начал кремлевский диктатор Владимир Путин против Украины. Он призвал страны-члены ЕС поменять стратегию.

Также правительство Венгрии заявило о том, что санкции Запада не пошатнули Россию, а Европа находится в политическом и экономическом кризисе. В МИД Украины ответили, заявив, что это не так. Ограничения эффективны, они значительно снизили способность российской военной машины вести войну.

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