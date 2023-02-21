Глава МИД Словакии послал Орбана за российским кораблем: войну в Украине разжигает Россия и ее оружие, а не Запад
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер нецензурно выругался в адрес венгерского премьера Виктора Орбана, послав его вслед за российским кораблем. Именно таких слов, по мнению Качера, заслуживает пропутинская политика Орбана.
Об этом Растислав Качер написал на своей странице в Facebook. Он в острой форме высказался о заявлениях Виктора Орбана по поводу войны, которую Россия развязала в Украине.
В своем посту словацкий министр подчеркнул, что военная помощь Украине, которую оказывают западные страны, морально правильна, поскольку украинцы защищают свою страну, свои семьи и свою свободу. Ведь это россияне ворвались в Украину, а не наоборот.
Именно поэтому позиция Орбана о том, что "это не наша война", морально неприемлема, подчеркнул Качер.
"На выходных их карпатский пророк поведал о том, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". Нужно было оставить их в покое, изолировать. То есть, пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Как отвратительно. Какое отвращение?" Как жаль. Как ни по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в нынешней Венгрии) умер бы от стыда за таких христиан", - заявил глава МИД Словакии.
Качер назвал Орбана "карпатским коллаборантом российского агрессора" и заявил, что только в одном согласен с ним – в том, что снабжение оружием в Украину затягивает конфликт. И этим поставщиком оружия именно Россия.
"Они открыто нападают и снабжают оружие в Украину уже год. Как только россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и поедут домой, в то же время другие перестанут поддерживать Киев в военном плане и наступит мир. Все очень просто", - подчеркнул Качер. .
По его словам, Словакия является частью развитого мира, поэтому он "не хочет, чтобы мы поступали как Орбан".
"Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание – иди на х*й", – эмоционально закончил свой пост словацкий дипломат
Как сообщал OBOZREVATE L, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вооруженную агрессию России против Украины "войной между двумя славянскими странами ", в которую Евросоюз не должен вмешиваться. Он призвал Украину прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, а страны Запада прекратить поддерживать один из лагерей "чужой войны".
Ранее Орбан обвинил Европейский Союз в том, что он якобы занял "неправильную позицию в войне", которую начал кремлевский диктатор Владимир Путин против Украины. Он призвал страны-члены ЕС поменять стратегию.
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