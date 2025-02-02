Скандал из-за кадров пострадавших от войны украинцев в рекламе Meduza: берлинское агентство удалило материалы

Немецкое агентство Lureberlin удалило созданные для издания Meduza материалы, в которых под видом беженцев из РФ показали горе украинцев, пострадавших из-за войны. Также проинструктированы партнеры безотлагательно прекратить демонстрацию таких материалов на любых платформах.

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Об этом 2 февраля рассказал посол Украины в Германии Алексей Макеев. Он сообщил, что в воскресенье получил письмо-ответ от креативного директора и основателя Lure.

"Главное в письме – это слова, что Lure удалил все связанные с кампанией материалы из сети и проинструктировал партнеров безотлагательно прекратить их демонстрацию на любых платформах", – написал Макеев в Facebook.

По словам дипломата, "прекращение демонстрации всех связанных с кампанией материалов" означает завершение кампании.

"Теперь, дорогая громада, прошу вашего содействия: надо убедиться, что кампанию действительно отменяют. Поэтому сообщайте здесь, если будете видеть еще ролики или визуальную рекламу", – написал посол.

Он также пообещал обратиться к коллегам-дипломатам в других странах, "куда креативным течением тоже занесло теневой флот медуз".

Макеев рассказал, что о личных извинениях агентства сообщил Ярославу Базилевичу, который потерял жену и трех дочерей вследствие ракетного удара по Львову и фото которого использовали в кампании Meduza.

"Работаем дальше. К сожалению, этот дождь из медуз надолго. Так что и мир сегодня должен не только победить тьму, но и рассеять тучи. Солнце обязательно сойдет", – резюмировал посол.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел Украины жестко раскритиковало видео о страданиях россиян-изгнанников с использованием кадров пострадавших из-за войны украинцев. Ролик стал вирусным в сети. Его создало берлинское агентство Lureberlin по заказу русскоязычного издания Meduza. Спикер МИД Георгий Тихий призвал "немедленно удалить весь рекламный контент, эксплуатирующий украинские страдания, вызванные российским террором".

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